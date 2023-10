09/10/2023

Smart #3, il primo sport utility coupé della gamma, condivide la stessa filosofia di design del modello smart #1. Il design è definito da linee morbide e fluide volte a migliorare le prestazioni aerodinamiche. Tra le dotazioni spiccano i fari LED CyberSparks abbinati ad uno shark nose e ad un'ampia griglia ad A.



Sulle fiancate, il tetto bicolore incontra la linea che unisce il montante A e il montante C, creando una silhouette sportiva. Lo spoiler, il montante C e il parafango posteriore, combinati con il paraurti, creano un aspetto mpderno ben sottolineato anche dalle luci posteriori con elementi pixelati.



L'abitacolo riprende l'energia espressa dagli esterni con linee circolari che evocano le prese d'aria delle turbine. La plancia scolpita accoglie uno schermo centrale da 12,8 pollici. La combinazione di luce naturale proveniente dal tetto e di luce artificiale dall'illuminazione ambient multicolor enfatizza la spaziosità degli interni.



Grazie al passo più lungo la smart #3 offre un abitacolo ancora più spazioso rispetto all’#1. I poggiatesta integrati aumentano il comfort e sottolineano il design sportivo. Il sistema di infotainment, dotato di un Beats Soundsystem con 13 altoparlanti, completa l'esperienza a bordo.

La smart #3 sarà disponibile in nuove colorazioni, tra cui il Photon Orange Metallic e un Electric Blue Matte. La Smart #3 viene proposta in due versioni: Pro+ e Brabus. La prima offre un motore singolo, trazione posteriore, 272 CV e 343 Nm di coppia, mentre nella configurazione Brabus troviamo doppio motore e potenza complessiva erogata pari a 428 CV.

Entrambe adottano la batteria da 66 kWh con autonomia dichiarata compresa fra i 435 e i 455 km. Il lancio commerciale è programmato all'inizio del 2024.