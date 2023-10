25/10/2023

Toyota Yaris Hybrid 2024 introduce diverse novità che migliorano prestazioni, sicurezza e design. Oltre ad incrementare la potenza e le prestazioni del powertrain Full Hybrid-Electric ed aumentare l’efficacia dei sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, Toyota introduce una digital experience rinnovata.



Troviamo un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, connettività immediata e, per la prima volta, una digital key per aprire ed avviare la vettura. Yaris Hybrid 2024 è disponibile con 2 motorizzazioni e 5 allestimenti. Il propulsore Hybrid 115 è abbinabile agli allestimenti Active e Trend.



La Active, allestimento di ingresso, include: Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA; Climatizzatore automatico; Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9 pollici e smartphone integration wireless Apple Carplay e Android Auto; specchi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente.



La versione Trend aggiunge i cerchi in lega da 16 pollici, il digital cockpit con schermo da 7 pollici, fari a LED anteriori e posteriori, i fendinebbia, e i vetri privacy posteriori.



Il propulsore Hybrid 130, invece, è disponibile con gli allestimenti Lounge, GR SPORT e Premiere Edition. Le consegne sono previste a partire da gennaio 2024.