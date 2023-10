25/10/2023

Offerta nella versione full electric, la city car Citroen e-C3 introduce diverse novità, di serie troviamo le sospensioni Citroen Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi. L’accogliente abitacolo propone linee semplici e nuovi sedili progettati per offrire più comfort.



Con un'altezza di 1,57 m (escluse le barre al tetto), la vettura è più alta del modello precedente, una scelta che facilita l'ingresso nell’auto e permette una guida più sicura in ambito urbano. Una vera novità è l'assenza di un quadro strumenti tradizionale.



La nuova ë-C3 adotta per la prima volta il nuovo Head-Up Display Citroen. Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio automatico, la vettura si muove da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e raggiunge la velocità massima di 135 km/h.



La piattaforma BEV progettata per i veicoli elettrici utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un'autonomia fino a 320 km. Citroen e-C3 arriverà sul mercato nel 2025.