31/10/2023

Nissan Hyper Tourer Concept è un veicolo pensato per esigenze trasversali, adatto a chi ama condividere viaggi di piacere o lavoro. Spicca la qualità del comfort, tipica espressione dell’ospitalità giapponese (omotenashi) accompagnato a diverse soluzioni tecnologiche avanzate.



Troviamo, ad esempio, la guida autonoma ed altri dispositivi di assistenza per rendere l’esperienza al volante sicura e coinvolgente. il design punta su forme imponenti e soluzioni estetiche che regalano eleganza. Le fiancate, progettate per esaltare l’aerodinamica, uniscono in modo armonioso tutte le parti della vettura. Caratteristici i cerchi con motivo kumiko.



La Nissan EV Technology Vision, grazie ai componenti compatti e batterie allo stato solido ad alta densità energetica, ha realizzato una vettura che offre un abitacolo spazioso ed accogliente. Il baricentro basso e la trazione integrale e-4ORCE promettono stabilità di guida.



Un tocco di lusso è riservato alla consolle e al sistema di illuminazione interna, dove si ritrovano i motivi kumiko e koushi. A bordo un sistema di intelligenza artificiale controlla i segni biometrici, tra cui le onde cerebrali, la frequenza cardiaca, la respirazione e la sudorazione, per regolare automaticamente l’illuminazione e il genere musicale che garantisce il massimo comfort.