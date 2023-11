08/11/2023

La concept Nissan Hyper Punk è progettata come uno studio creativo mobile, con una connessione internet continua che permette agli occupanti di accedere a dati e informazioni dal web tramite il loro dispositivi mobili.



Biosensori installati nel poggiatesta e un sistema di intelligenza artificiale permettono di rilevare lo stato d'animo del guidatore e stimolare la sua energia mentale positiva selezionando automaticamente la musica e l'illuminazione interna più adatte.



Gli esterni di colore argento sono caratterizzati da superfici sfaccettate poligonali, con tonalità che cambia con l’angolazione della luce. Sbalzi anteriori e posteriori ridotti al minimo e grandi ruote da 23 pollici fanno di Nissan Hyper Punk una vettura versatile, con guida stabile e sicura su strade urbane ed extraurbane.

I fari anteriori, le luci posteriori e la firma posteriore riprendono il tema estetico poligonale del concept.



All’interno, elementi di stile tipicamente giapponese con richiamo all’origami creano un abitacolo in cui arte e tecnologia digitale si fondono. Le telecamere esterne possono leggere il paesaggio circostante e convertirlo in scenari e motivi grafici in stile manga.

Le immagini possono poi essere proiettate sul display a tre schermi di fronte al guidatore.



Infine, la tecnologia vehicle-to-everything (V2X) permette di ricaricare i dispositivi mobili di guidatore e passeggeri e fornire energia alle infrastrutture delle comunità locali.