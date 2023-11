Volvo - Auto Volvo ECC Concept Volvo ECC Concept prototipo

1 2 3 4 5



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Volvo ECC Concept 17/11/2023

Volvo ECC (Environmental Concept Car) fu presentata nel 1992 come uno studio per l’auto da famiglia del 2000. La vettura ispirò il design della futura



La Volvo ECC Concept Cars, sviluppata in California presso il Volvo Monitoring and Concept Centre (VMCC), era contraddistinta da numerose caratteristiche che dimostravano come un’auto comoda e spaziosa potesse rappresentare una scelta valida per la mobilità.



Fra le particolarità troviamo: motorizzazione ibrida turbina a gas/motore elettrico; materiali selezionati in base al basso impatto ambientale e riciclabilità al momento della rottamazione; il peso complessivo era di soli 1580 kg. Inoltre, gli interni erano disegnati in modo ergonomico; il livello di sicurezza passiva era molto elevato.



Infine, tra le dotazioni figurava il Dynaguide, il sistema di aggiornamento sulla situazione del traffico visualizzato su display. La struttura della scocca aveva l’innovativo sistema SIPS di protezione dagli urti laterali, mentre a bordo erano presenti cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio su tutti e cinque i posti e seggiolino per bambini incorporato nel posto centrale del divano posteriore.



La ECC conteneva tutte le anticipazioni dei tratti distintivi del design Volvo, come le fiancate muscolose e il cofano rastremato a V, insieme al moderno frontale arrotondato che incorpora il paraurti.

La(Environmental Concept Car) fu presentata nel 1992 come uno studio per l’auto da famiglia del 2000. La vettura ispirò il design della futura Volvo S80 , introdotta poi nel 1998.La Volvo ECC Concept Cars, sviluppata in California presso il(VMCC), era contraddistinta da numerose caratteristiche che dimostravano come un’auto comoda e spaziosa potesse rappresentare una scelta valida per la mobilità.Fra le particolarità troviamo: motorizzazione ibrida turbina a gas/motore elettrico; materiali selezionati in base al basso impatto ambientale e riciclabilità al momento della rottamazione; il peso complessivo era di soli 1580 kg. Inoltre, gli interni erano disegnati in modo ergonomico; il livello di sicurezza passiva era molto elevato.Infine, tra le dotazioni figurava il, il sistema di aggiornamento sulla situazione del traffico visualizzato su display. La struttura della scocca aveva l’innovativo sistema SIPS di protezione dagli urti laterali, mentre a bordo erano presenti cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio su tutti e cinque i posti e seggiolino per bambini incorporato nel posto centrale del divano posteriore.La ECC conteneva tutte le anticipazioni dei tratti distintivi del design Volvo, come le fiancate muscolose e il cofano rastremato a V, insieme al moderno frontale arrotondato che incorpora il paraurti.

di Grazia Dragone

Leggi Commenti » Aggiungi un commento