20/11/2023

Volvo EM90 è una monovolume di fascia premium a trazione elettrica, progettata con riferimento al modello Duett del 1953. Volvo EM90 adotta un nuovo standard estetico. Nella sezione anteriore, i proiettori a martello di Thor, conferiscono un aspetto imponente.



Ilfrontale si illumina e include, per la prima volta, un logo luminoso. Anche i fari posteriori verticali Volvo si sono evoluti. Prendendo spunto dallo skyline delle città, queste luci si allungano sia verso l'alto che verso il basso.

La EM90 è disponibile in quattro colori dalle tonalità ispirate all'interazione tra natura e luce. Internamente appare come un salotto in movimento.



Volvo EM90 assicura un'autonomia fino a 738 km. La vettura monta una batteria da 116 kWh con tempi di ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Alimentata da un motore elettrico con potenza di 200 kW, la EM90 accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. Tra le dotazioni troviamo la tecnologia Safe Space e un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida.



Troviamo, inoltre una serie completa di sensori con telecamere ad alta definizione, telecamere Surround View, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni.

L’elevata qualità dell'audio proveniente da ben 21 diffusori Bowers & Wilkins promette un’esperienza del suono unica.



La plancia accoglie uno schermo da 15,4 pollici a disposizione del conducente. Uno schermo supplementare ad alta definizione da 15,6 pollici, integrato nel tetto, può essere abbassato quando si desidera.