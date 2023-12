12/12/2023

Serie speciale in edizione limitata, la Maserati Grecale Tempesta aggiunge elementi inediti rispetto all’allestimento GT di Grecale, per risultare ancora più ricca di appeal e dinamismo.



Prodotta in soli 100 esemplari, di cui 50 realizzati in vernice metallizzata Nero Tempesta e 50 divisi tra le tinte Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava, la vettura del Tridente esalta le linee della sportiva, riferimento per abitabilità e comfort.



Tra gli elementi pensati per questa versione troviamo: cerchi Crio da 21 pollici, pinze freno verniciate in rosso/nero, estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato, e finitura nera del Daylight Opening (DLO).



Completa il pack sportivo i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360° e il sistema di allarme volumetrico.

La vettura è disponibile a partire da dicembre 2023 solo per il mercato italiano.