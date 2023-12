Jeep Compass 2024

20/12/2023

La versione 2024 di Jeep Compass conferma le già note caratteristiche off-road del marchio, migliorando il comfort e la funzionalità. Nuova Compass offre più di 80 dotazioni di sicurezza e protezione disponibili su tutti gli allestimenti, tra cui: rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore.



Le tecnologie includono un quadro strumenti digitale TFT a colori frameless da 10,25 pollici e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5 e un pad di ricarica wireless. Quattro le versioni catalogo: Altitude, Summit, Overland eTrailhawk.



Sono inoltre disponibili tre pack per personalizzare la vettura, ognuno con una specifica funzione. Il safety pack è progettato per migliorare le avventure urbane e fuoristrada.

Il premium pack offre il massimo comfort e comprende navigazione, portellone elettrico con apertura a mani libere, informazioni sul traffico, caricabatterie wireless e il nuovo sistema di Guida Autonoma di livello 2.

Il winter pack è pensato per vivere al meglio la stagione fredda.



Le opzioni di colore sono: Colorado Red, Alpine White, Shade Blue, Solid Black, Graphite Grey e Sting Grey, mentre per le sfumature interne, i clienti possono scegliere tra Black and Black e Steel Grey con impuntura Diesel Grey, impuntura Bronze e impuntura Ruby Red. Nuova Jeep Compass MY24 è disponibile con due propulsioni ibride: e-Hybrid e 4xe plug-in hybrid.