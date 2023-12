Mini - Auto Mini Countryman C 2024 Mini Countryman C 2024 monovolume

Mini Countryman C 2024 22/12/2023

Giunta alla terza generazione, la Mini Countryman C si propone in una veste aggiornata, quattro allestimenti e numerose opzioni di personalizzazione. La nuova MINI Countryman è più lunga di 13 cm e più alta di 8 cm rispetto al modello precedente.



Il design della carrozzeria con contorni delicati conferisce un aspetto elegante, mentre gli sbalzi corti, tipici del marchio, ne sottolineano il carattere e l’agilità.



L'abitacolo spazioso può ospitare fino a cinque adulti. Grazie al tetto panoramico in vetro, l'abitacolo gode di una maggiore luminosità e visibilità a 360°.

I sedili sportivi di serie con tessuto multitono fantasia nell'abitacolo offrono ai passeggeri più spazio grazie a una larghezza aggiuntiva di tre centimetri nella zona delle spalle e dei gomiti. Lo schienale dei tre sedili posteriori può essere regolato individualmente in sei posizioni.

Il sedile posteriore, che può essere spostato fino a 13 cm, crea ulteriore spazio per le gambe nella parte posteriore o più spazio di carico.



La gamma prevede le versioni Essential, Classic, Favoured e JCW. A seconda dell'allestimento, sono disponibili diversi colori per la vernice e il tetto e varie finiture per gli interni. Il design del nuovo elemento del montante C cambia a seconda dell'allestimento scelto

di Grazia Dragone

