09/02/2024

Serie limitata di 110 esemplari riservati al mercato italiano per dire addio al cambio manuale sulla Golf GTI, la Golf GTI MT Ultimate è disponibile nelle tinte rossa, bianca o nera, come l’originale, con cerchi in lega da 19 pollici bicolore o neri, una scelta che rappresenta un ritorno alle origini dell’estetica GTI, impreziosita dalle calotte dei retrovisori e dalle strisce a contrasto che percorrono la parte bassa della fiancata.



Infine, troviamo il logo GTI MT Ultimate sul montante porta anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia, che certificano l’appartenenza a questa serie limitata.

Il carnet di dotazioni incliude anche: Fari IQ.Light a LED Matrix con Dynamic Light Assist; fendinebbia anteriori a LED con design a X e funzione cornering; videocamera per retromarcia Rear View; Mirror Pack con assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e Rear Traffic Alert; sospensioni adattive Adaptive Chassis Control DCC; sistema audio Harman Kardon; apertura e chiusura senza chiavi Keyless Entry con antifurto plus; ruotino di scorta.



Come le altre Golf GTI, anche la MT Ultimate è spinta dal motore TSI EA888 evo4 a iniezione diretta. La commercializzazione èè prevista a aprtire daalla primavera 2024.