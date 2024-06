14/03/2024

Dodge rivoluziona il segmento delle muscle car con l’arrivo della prima versione elettrica. La Dodge Charger Daytona 2024 offre la trazione integrale di serie per tutti i modelli e una scelta tra differenti opzioni di propulsione: Dodge Charger SIXPACK H.O. da 550 CV alimentata dal motore Hurricane biturbo da 3,0 litri High Output e Dodge Charger SIXPACK S.O. da 420 CV alimentata dal motore Hurricane biturbo da 3,0 litri Standard Output.



I modelli Dodge Charger di ultima generazione sono i primi ad utilizzare la piattaforma STLA Large, flessibile e adatta ai BEV. Il pacco batterie è ad alto voltaggio, ha un doppio modulo di carica integrato e un modulo di trazione elettrica (EDM) anteriore e posteriore, la capacità è di 100,5 kWh.



Tra le dotazioni estetiche spicca l’L'R-Wing anteriore che richiama il design della Charger Daytona. La fascia posteriore inferiore nera è decorata con il logo Daytona e il logo Fratzonic vicino allo scarico a camera Fratzonic.



Comune a tutti i modelli è l’illuminazione anteriore a LED bianca a tutta larghezza e i fanali posteriori a LED rossi ad anello di fuoco. Il logo Dodge è inciso al laser nei fari. Sia la coupé a due porte sia la berlina a quattro porte presentano il medesimo interasse. Il tetto in vetro a tutta lunghezza opzionale esalta la luminosità dell'abitacolo.



Vivace la selezione di colori disponibili: After Dark, Bludicrous (disponibile successivamente), Destroyer Grey, Diamond Black, Peel Out, Redeye, Triple Nickel e White Knuckle. A bordo troviamo un quadro strumenti dinamico e a più livelli.



Il volante è performante e tecnico al tatto e paddle per la gestione della frenata rigenerativa. I sedili in stoffa e in similpelle sono offerti di serie. Tra i pacchetti optional figurano Plus Group, Blacktop Package, Track Package, Carbon & Suede Package e Sun & Sound Package. La produzione sarà avviata a metà 2024.