15/03/2024

Volkswagen ID.7 GTX Tourer rappresenta la station wagon più potente progettata da Volkswagen. L’equipaggiamento di serie comprende dettagli come la trazione integrale elettrica a doppio motore 4MOTION e i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, ma anche gruppi ottici posteriori a LED 3D e logo VW luminoso.

La vettura offre una mobilità sportiva, combinando gli spazi generosi di una wagon con la potenza di un’auto sportiva e la sostenibilità della mobilità elettrica.



I due motori elettrici mettono a disposizione potenza e coppia massime in una frazione di secondo. Grazie alla nuova trazione ad alta efficienza e alla sua elevata aerodinamica, la ID.7 GTX Tourer può percorrere grandi distanze. All’elevata efficienza contribuisce una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 86 kWh.In condizioni ideali, la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.



Il frontale della ID.7 GTX Tourer si differenzia dagli altri modelli della serie per un paraurti dedicato con griglia a nido d’ape e grafica delle luci tipica GTX. Tutti gli elementi neri sono lucidati a specchio.

Anche i nuovi cerchi in lega da 20 pollici del tipo Skagen5 sono armonizzati al design. Gli interni sono impreziositi da sedili (riscaldabili nella 1ª fila) personalizzati con scritta GTX traforata sugli schienali, il volante multifunzione dedicato GTX con cuciture decorative rosse, la bordura rossa sui sedili e i bordini rossi sulla plancia e sui rivestimenti delle porte. Disponibile il tetto panoramico Smart Glass a richiesta.



Per quanto riguarda la propulsione, i due motori elettrici separati azionano rispettivamente l’asse anteriore e l’asse posteriore, insieme erogano una potenza complessiva di 250 kW (340 CV). Le prevendite sono programmate a partire dalla primavera 2024.