Mercedes-Benz AMG E 53 HYBRID 4MATIC+

20/03/2024

Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+, disponibile sia nella configurazione berlina che wagon, combina prestazioni e dinamiche di guida eccezionali oltre ad una ampia autonomia elettrica.

La sinergia tra il motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri e del modulo elettrico genera una potenza massima di sistema pari a 430 kW (585 CV).



Le prestazioni sono dinamiche: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h. È inoltre possibile raggiungere i 140 km/h in modalità puramente elettrica.



Il motore elettrico da 120 kW è integrato nella trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G per risparmiare spazio. La batteria di trazione da 400 volt ha una capacità di 28,6 kWh ed è installata nella parte posteriore sotto il pavimento del bagagliaio.



A bordo è presente un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata, mentre su richiesta è disponibile un caricatore rapido da 60 kW per la corrente continua.