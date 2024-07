Volkswagen Passat eHybrid

09/04/2024

Volkswagen completa l’offerta di sistemi di propulsione per la nuova Passat che ora accoglie due nuovi ibridi plug-in eHybrid da 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Con un'autonomia elettrica fino a 133 km e la ricarica rapida in corrente continua DC, la nuova Passat eHybrid ha un’attitudine da auto elettrica.



La Passat eHybrid si avvia in modalità elettrica E-Mode grazie alla batteria da 19,7 kWh netti. Solo quando la velocità supera i 140 km/h, la nuova Passat commuta automaticamente alla modalità Hybrid. Il conducente può scegliere tra quattro modalità di marcia: Eco, Comfort, Sport e Individual.



Il design aggiornato segue il dna della gamma, ma la reinterpreta adattandosi ai vari equipaggiamenti. In Italia, la vettura è proposta in tre allestimenti: la entry level Passat, la versione Business e la top di gamma sportiva R-Line.

Il restyling beneficia di ancora più spazio a bordo, grazie ad un passo più lungo di 50 mm rispetto al precedente. La strumentazione è caratterizzata dal display centrale standard da 12,9 pollici, disponibile a richiesta da 15 pollici.



Per la prima volta, la nuova Passat è dotata di un Vehicle Dynamics Manager, sistema che garantisce una maneggevolezza stabile, agile e precisa. Il comfort di guida è migliorato dai sedili ergoActive con una nuova funzione di massaggio. L’inizio delle consegne è previsto per l’estate 2024.