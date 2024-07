11/07/2024

Nissan X-Trail MY24 offre contenuti aggiornati sia in termini di tecnologia che di design, con un più ricco equipaggiamento di serie. Non è più presente nella gamma la versione base Visia, mentre l’allestimento Acenta rappresenta la nuiva entry level.



Il top di gamma si arricchisce dell’inedito N-Trek, caratterizzato da un design che conferisce robustezza e solidità. Il crossover offre quattro versioni: Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna, tutti con propulsore e-POWER, disponibili con 5 o 7 posti, trazione 2WD o e-4ORCE 4WD.



In dettaglio, l’esclusivo propulsore e-POWER è costituito da un motore elettrico e da un efficiente motore termico con rapporto di compressione variabile che produce energia elettrica.

Sul nuovo Nissan X-Trail MY24 troviamo inedite tecnologie di sicurezza, di serie su tutta la gamma, per adeguare la vettura alla normativa europea GSR2-B, come ad esempio: la frenata automatica d’emergenza con sistema di rilevamento più efficace; velocità massima consentita, rilevata dal GPS e dalla telecamera anteriore che legge i segnali stradali, indicata nel quadro strumenti tramite un’icona.



Infine, troviamo il sistema di rilevamento stanchezza del guidatore e il sistema di avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia.