18/07/2024

La Fiat Grande Panda è stata sviluppata seguendo tre concetti: design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale. La vettura rappresenta la copia della prima Panda, che diventa un nuovo veicolo del segmento B, accessibile e adatto alle famiglie.



Disegnata in Italia presso il Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda è la prima aauto sul mercato a disporre di un cavo di ricarica già integrato, che opera in corrente alternata fino a 7 kW.

Il cavo a spirale ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, senza perdita di spazio nel bagagliaio.



Il modello si distingue dalle altre vetture del segmento B per la sua compattezza, data dalle dimensioni contenute (3,99 metri di lunghezza al di sotto della media del segmento, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza), e da una capienza ben organizzata grazie al suo volume compatto.



Tra gli elementi estetici si notano le finiture dei montanti verniciate in nero lucido, vetri privacy e cerchi in lega da 17 pollici diamantati con coprimozzo con logo Fiat. In omaggio alla Panda originale, la Grande Panda è dotata di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere.



Le livree disponibili sono sette. All'interno, la plancia e la cornice in policarbonato che comprende il cruscotto da 10 pollici' e la radio digitale da 10,25 pollici richiamano la forma della pista del Lingotto.



Fiat Grande Panda è disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW di potenza, la vettura elettrica offre un'autonomia oltre i 320 km nel ciclo combinato WLTP.