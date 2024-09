03/09/2024

Smart #5 è il nuovo suv premium mid-size della gamma. La vettura si affianca ai modelli smart #1 e #3, per un’offerta ancora più ricca ed eterogenea. Il veicolo adotta un powertrain elettrico e sistemi ADAS avanzati e servizi a bordo intelligenti ed intuitivi.



Sono presenti gli elementi tipici del marchio come il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Tra le particolarità spiccano i gruppi ottici a sviluppo orizzontale sia all’anteriore che al posteriore, oltre al logo smart sul montante D.

Nella versione Summit Edition l’equipaggiamento prevede il pack Adventurers´ Collection.



La batteria è dotata di una funzione di ricarica ultra-rapida (4C), che permette di ricaricare fino al 70% in s 15 minuti. L’autonomia supera i 740 km. Il lancio è programmato a partire dal 2025.