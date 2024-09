18/09/2024

Citroen Ami Tonic è una special edition che adotta nuovi colori per celebrare il suo quarto anniversario.

la vettura si distingue per l’inedita colorazione Night Sepia, un marrone scuro che conferisce un aspetto deciso.



Ami Tonic adotta elementi già presenti su altre versioni, ma reinventati, come ad esempio le barre sul tetto nere, che richiamano dinamismo. Una delle caratteristiche vincenti è la grande possibilità di personalizzazione.



Grazie ad una vasta scelta di accessori, ogni vettura è unica e riflette il carattere e il gusto di ogni cliente.



Il motore elettrico e la facilità d’uso la rendono una scelta privilegiata per una gamma eterogenea di guidatori.

Anche in Italia Ami rappresenta un punto di riferimento. La serie speciale Ami Tonic è disponibile dal 10 settembre 2024.