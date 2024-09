Volvo XC90 2024

23/09/2024

Volvo XC90 si aggiorna per offrire nuovi contenuti tecnologici e stilistici. Il veicolo a sette posti premium offre un elevato livello di confort, è una delle auto più sicure sul mercato e, in versione ibrida plug-ingarantisce oltre 70 km di autonomia in modalità completamente elettrica con una singola carica.

Il gruppo propulsore ibrido è abbinato a un efficiente motore a benzina che consente di estendere l'autonomia di oltre 800 km.



Una nuova silhouette esterna, più moderna, ne enfatizza il carattere, ma gli aggiornamenti più rilevanti riguardano soprattutto l'abitacolo.

Gli interni rinnovati garantiscono maggiore praticità e introducono il più recente interfaccia uomo-macchina, già presente nei modelli elettrici EX90 ed EX30. Uno schermo touch centrale più grande e con una risoluzione più elevata ottimizza l'esperienza dell'utilizzatore e rende disponibili nuove funzioni e applicazioni.



La vettura offre una struttura di sicurezza avanzata e una serie completa di funzioni di sicurezza attiva. Grazie a un radar e a una telecamera anteriore, la XC90 può rilevare sconfinamenti nella corsia opposta e permette di tornare nella propria corsia di marcia per evitare il rischio di collisioni.



La XC90 può essere equipaggiata con uno dei migliori impianti audio per auto, il Bowers & Wilkins High Fidelity. Le prime consegne sono previste per la fine del 2024.