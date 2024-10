07/10/2024

La nuova McLaren W1 è l’erede di due modelli, la McLaren F1 e la McLaren P1, portando la gamma ad un livello più elevato in fatto di prestazioni.



La sportiva è adatta a tutte le occasioni, a suo agio sia su strada che su pista. Il piacere di guida è garantito dalla nuova e rivoluzionaria aerodinamica ad alta deportanza e basso impatto al suolo.

L'altezza di marcia si abbassa (di 37 mm all'anteriore e di 17 mm al posteriore) e un sistema di assetto irrigidisce le sospensioni.



Il propulsore V8 biturbo da 4,0 litri MHP-8, che debutta sulla W1, è abbinato a un modulo E ad alta densità. La supercar raggiunge l'epica potenza di 1275 CV, valore ottenuto sommando i 928 CV del nuovo V8 e i 347 CV del modulo E. Lo scatto 0-100 km/h richiede 2,7 secondi, mentre il passaggio da 0 a 200 km/h avviene in soli 5,8 secondi, infine lo 0-300 km/h può essere raggiunto in circa 12,7 secondi.



La piattaforma aerodinamica della W1 è la più avanzata mai realizzata per una vettura stradale. Il concetto parte con la monoscocca in Aerocell, sagomata per favorire l'aerodinamica a effetto suolo. Dotata di sedili integrati e di pedane rialzate con pedaliera e sterzo regolabili per garantire una posizione di guida ottimale, l'Aerocell è un'esclusiva della W1.



L'Aerocell incorpora anche gli attacchi per le prime porte Anhedral della McLaren. Gli spoiler attivi anteriori e posteriori e il deviatore di flusso d'aria montato sul tetto della W1 sono tra le caratteristiche aerodinamiche più avanzate mai realizzate su una McLaren omologata per uso stradale.



L’alettone posteriore McLaren Active Long Tail è parte integrante delle prestazioni aerodinamiche della vettura. Azionata da quattro motori E, la McLaren Active Long Tail si muove verso l'alto, verso il basso e anche di 300 mm all'indietro. Particolari le McLaren Anhedral Doors che si aprono verso l'alto e presentano anche una sezione concava scolpita all'interno per massimizzare lo spazio degli occupanti.



L’abitacolo risulta spazioso sia per il guidatore che per il passeggero. Le sezioni vetrate nella vista posteriore conferiscono una sensazione di ariosità. I pedali, il volante e i comandi principali sono regolabili per abbracciare completamente il guidatore. L’impostazione stilistica permette immediatamente di associarla alla famiglia delle supercar. La forma è scolpita, con quasi tutti i pannelli realizzati in fibra di carbonio.



La linea laterale è influenzata dal design dei sidepod della Formula 1. Gli specchietti sono stati progettati tenendo conto dell'aerodinamica: sono posizionati il più esternamente possibile su una lama di supporto e sono sagomati in modo da dirigere la loro scia lontano dalla parte posteriore della vettura. I 399 esemplari di W1 che verranno costruiti sono già tutti assegnati.