Volkswagen Tayron

11/10/2024

Volkswagen lancia sul mercato europeo il nuovo suv Tayron, un modello da cinque o sette posti, che si posiziona tra la Touareg e Tiguan. La base è costituita dall’evoluzione della piattaforma modulare trasversale (MQB evo), inoltre, sono stati adattati i sistemi tecnologici concepiti per la Touareg.



La vettura offre fari HD Matrix IQ.LIGHT interattivi e sedili con funzione di massaggio, caratteristiche tipiche di un modello premium.

La Tayron verrà commercializzata con tre linee di equipaggiamento: Life, Elegance e R-Line. La prima offre: un climatizzatore automatico a 3 zone, un’illuminazione d’ambiente a 10 colori, nove airbag, tendine parasole nelle porte posteriori, un sistema infotainment con funzione di navigazione attivabile su richiesta e App-Connect Wireless, fari a LED con accensione automatica degli abbaglianti (Light Assist), logo VW illuminato e cerchi in lega da 17 pollici.

Ampia la gamma dei sistemi di assistenza.



Tayron Elegance aggiunge tra le dotazioni il vero legno a poro aperto nell’abitacolo, il vetro laminato di sicurezza fonoassorbente nei cristalli laterali, il portellone elettrico, il Park Assist Pro con funzione Memory e funzione da remoto, i sedili in ArtVelours Eco (microfibra), il sistema di avviamento e di chiusura senza chiave Keyless Access e i cerchi in lega da 18 pollici.



La più dinamica Tayron R-Line presenta sedili sportivi comfort in ArtVelours Eco con poggiatesta integrati, decorazioni in look alluminio, i paraurti personalizzati con design R-Line e i cerchi in alluminio da 19 pollici. Elegance e R-Line sono inoltre equipaggiate con fari a LED Plus. Volkswagen offre anche tre nuovi pack dedicati: Light Pack, Family Pack e Black Style Pack.



Inoltre, a seconda della versione di equipaggiamento, la Tayron può essere personalizzata con interni in pelle, un Design Pack, un Comfort Pack, un HD Light Pack e due Infotainment Pack, due Winter Pack e due Assistance Pack.



Per quanto rigurda la propulsione, Volkswagen prevede per la nuova Tayron due ibridi plug-in (eHybrid), un motore mild hybrid (eTSI), due motori turbo benzina (TSI) e due motori turbo diesel (TDI). Il range di potenza va da 110 kW (150 CV) a 200 kW (272 CV).

I due turbo benzina e il motore turbodiesel più potente sono abbinati alla trazione integrale 4MOTION; tutte le altre versioni sono a trazione anteriore.

In abbinamento, per tutte le versioni della Tayron, è disponibile il cambio a doppia frizione automatico (DSG).