12/11/2024

Toyota Aygo X JBL Special Edition è una versione inedita del crossover compatto nato per celebrare la collaborazione con JBL e il sistema audio premium di Aygo X. In questa edizione speciale, il suono rappresenta il focus tra le dotazioni, potente e chiaro grazie al sistema realizzato per Aygo X dagli specialisti audio di JBL.

Esteticamente si distingue per la nuova colorazione bicolore Jasmine Silver, i cerchi in lega neri da 18 pollici e il dettaglio Dark Jasmine, insieme al branding e ai dettagli visivi JBL.



Il sistema è composto da un subwoofer da 200 mm, presente nella parte posteriore e un amplificatore da 300 W, situato sotto il sedile del passeggero, che dispone di sei canali. Per enfatizzare il sistema audio premium JBL, Aygo X JBL presenta dettagli esclusivi sia all’interno che all’esterno.



La vettura è equipaggiata sia con cambio manuale che S-CVT.