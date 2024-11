13/11/2024

Maserati Grecale Alba è una serie speciale in edizione limitata prodotta in esclusiva per il mercato italiano. La nuova versione del SUV del Tridente, proposto nella declinazione GT, adotta un 4 cilindri mild hybrid da 250 CV, abbinato a un cambio Gen2.5 8HP50 a 8 rapporti. La velocità massima raggiungibile è pari a 229 km/h.



La livrea è caratterizzata dalla tinta Bianco Astro, ma anche nelle colorazioni Grigio Lava e Nero Tempesta. Completano gli esterni il tettuccio panoramico nero e i cerchi specifici 20 pollici Etere.



Troviamo, inoltre: terminali di scarico quadrupli con valvola sportiva in finitura cromata; modanature dei cristalli laterali (DLO) con finiture cromate; maniglie delle porte con finitura cromata.



La vettura offre un design ricercato, funzionalità innovative, guidabilità e maneggevolezza. A bordo spicca un ricco corredo tecnologico, rivolto in particolar modo alla clientela più giovane.



L’equipaggiamento prevede: fari adattivi Full LED Matrix, Surround View Camera e Tech Assistance Pack comprensivo di Wireless Charger e Head-up Display. Grecale Alba è nelle concessionarie a partire da fine ottobre 2024