Toyota Urban Cruiser 2025

13/12/2024

Toyota Urban Cruiser è un modello che rientra nel segmento dei suv compatti elettrici a batteria ed offre un design distintivo, spazi generosi e la tecnologia più aggiornata. Sviluppato a partire dal Concept Urban SUV, il veicolo presenta una parte bassa del corpo vettura solida e robusta.



Lo stile segue il tema Urban Tech, un approccio moderno e audace. Il frontale è un elemento chiave, qui i paraurti anteriori e posteriori sono caratterizzati da un design solido e la disposizione dei fari posteriori si estende per tutta la larghezza del portellone posteriore, avvolgendo le fiancate.



Le dimensioni di Urban Cruiser risultano superiori del modello Yaris Cross, il suv compatto full hybrid del marchio. I cerchi sono in lega da 18 o 19 pollici, a seconda della versione, e sono dotati di copriruota integrali che consentono di risparmiare peso e di migliorare l'aerodinamica. La gamma di colori esterni comprende opzioni bicolore con tetto nero a contrasto.



L’bitacolo è spazioso e versatile. Troviamo un sistema di sedili posteriori scorrevoli e i sedili si ribaltano in una configurazione 40:20:40. L’ambiente mostra linee pulite e un quadro strumenti basso e orizzontale che si combina con una posizione di seduta alta.L'illuminazione offre 12 colori diversi per creare un'atmosfera specifica in base al viaggio o al momento della giornata.



Urban Cruiser è disponibile con due pacchi batteria e l'opzione di trazione anteriore o integrale. Entrambi utilizzano la tecnologia al fosfato di ferro-litio. Una batteria da 49 kWh è presente nella versione a trazione anteriore, con una potenza di 106 kW / 144 CV. Inoltre, per il modello a trazione anteriore, una batteria alternativa da 61 kWh offre una potenza di 128 kW / 174 CV.

Il veicolo proposto anche con trazione integrale. In questa versione, la batteria da 61 kWh eroga una potenza di 135 kW / 184 CV. Gli equipaggiamenti offrono le più recenti tecnologie per sicurezza, informazione e connettività.