Bentley Bentayga Atelier Edition

26/02/2025

La nuova Atelier Edition per Bentley Bentayga offre una elegante combinazione tra design contemporaneo e lusso. Oltre a dettagli esclusivi dedicati agli interni e agli esterni, l’Atelier Edition è disponibile in sei combinazioni cromatiche che includono cinque colori Mulliner e finiture esclusive. La nuova Atelier Edition è disponibile per i modelli Bentayga V8 e Hybrid, oltre che per la variante Bentayga Extended Wheelbase (EWB).



Le cinque tonalità per la carrozzeria, Light Onyx, Rubino, Porcelain, Quartzite e Light Emerald, aggiungono il nuovo colore Obsidian Crystal.

Le finiture degli esterni potranno essere abbinate a interni bicolore.

Gli esterni della Bentayga Atelier Edition includono una griglia cromata con lamelle verticali dietro la qquale troviamo una seconda griglia a nido d’ape con finitura Hallmark Satin. La stessa finitura è riproposta sui pannelli inferiori dei fascioni paracolpi anteriore e posteriore, mentre i cerchi in lega a dieci razze da 22 pollici adottano una finitura satinata con dettagli chiari e inserti verniciati Tungsten Satin.

La presa d’aria Atelier Edition ripropone la finitura Tungsten Satin sullo sfondo.



A bordo spicca la trapuntatura Harmony Diamond a losanga singola allungata con cuciture a contrasto abbinate alla tonalità del rivestimento secondario, la stessa applicata sui profili dei poggiatesta e sui supporti verniciati delle radiche. Un ulteriore elemento è rappresentato dagli stemmi del marchio Atelier Edition sui poggiatesta.