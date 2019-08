Francoforte 2019: Opel anticipa la rally car elettrica

Avanza a grandi passi la kermesse in programma a Francoforte dal 12 al 22 settembre dedicata alle novità del settore auto. Tra le anteprime in calendario spicca la proposta di Opel per il mondo delle competizioni, con un veicolo elettrico a batteria per le gare rally amatoriali.



L’auto è basata sul modello Opel Corsa-e, pronta a sfidare le competitors in pista nell’ADAC Opel e-Rally Cup, la prima competizione riservata alle auto elettriche di un marchio.



Queste le parole di Michael Lohscheller, CEO di Opel: “Corsa-e è l’auto elettrica per tutti. Perfetta per l’uso quotidiano e assolutamente accessibile, caratteristiche importanti anche negli sport del motore. La nuova Corsa è molto divertente da guidare e particolarmente dinamica. Siamo i primi costruttori nel mondo ad aver sviluppato un’auto rally elettrica utilizzando come base l’auto di produzione”.



Per Hermann Tomczyk, Presidente di ADAC Sport: “Con l’ADAC #Opel e-Rally Cup portiamo per la prima volta la trazione elettrica nelle competizioni sportive più diffuse e in particolare a sostegno dei giovani piloti. Proprio in questo campo un’idea così innovativa e la collaborazione con Groupe PSA aprono nuove possibilità. Sono sicuro che l’ADAC #Opel e-Rally Cup rappresenterà un segnale per il futuro degli sport del motore, anche oltre i confini della Germania”.



Inizialmente l’ADAC Opel e-Rally Cup, il cui esordio è fissato per il 2020, si svolgerà nell’ambito delle gare del Campionato Rally tedesco e in occasione di altri eventi selezionati. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet