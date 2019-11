EICMA 2019 date: 05-07 novembre parte la 77esima edizione

Il presidente di EICMA S.p.A Andrea Dell’Orto ha inaugurato la 77esima Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, tenendo un discorso in un’atmosfera resa ancora più suggestiva da scenografie digitali e video immersivi realizzati da Gianluca Falletta. Otto i padiglioni espositivi dove gli appassionati delle due ruote potranno trovare anteprime mondiali, nuovi modelli, concept, effettuare test ride e per i più piccoli, attività dedicate alla sicurezza stradale e all’avviamento alla due ruote con il progetto EICMA FOR KIDS. Domani giovedì 7 novembre, giorno di apertura al pubblico, dove si prevede una grande affluenza.



L’evento è stato studiato nei minimi dettagli ed è frutto di un lavoro accurato e di una serie di azioni strategiche, che hanno permesso di affermarsi come evento internazionale nel settore delle moto intese come mezzo di trasporto alla portata di tutti: uomini e donne potranno provare il brivido di salire su una due ruote o di uno scooter per trovare dentro di sé lo stile che meglio li rappresenta.



Inoltre come tutti gli anni, il programma prevede l’intervento di numerosi piloti, vip, autorità e diversi spettacoli racing nell’area esterna MotoLive. Agli amanti della biciletta, verrà data l’opportunità di testare le biciclette a pedalata assistita su un tracciato coperto. Ma la manifestazione non si limita solo alla zona fieristica in quanto coinvolgerà l’intera città con RIDEMOOD, il fuori salone di EICMA, che prevede iniziative anche gratuite che si svolgeranno nei quartieri più vivi e significativi di Milano.



Dunque, la passione per le due ruote la farà da padrone: una platea sempre più ampia di appassionati e amatori si accingono a partecipare a questa manifestazione dimostrando ancora una volta che la motocicletta nella sua forma più libera, quella più giocosa e in sintonia con l’ambiente è quella più adatta a muoversi sulle strade del nostro bel paese, perché viaggiare in moto è qualcosa di speciale e di unico.



Per quanto riguarda la sezione Eicma 2019 novità in evidenza la mobilità a pedalata elettrica e l'universo E-Bike con un'area, quest'anno più grande rispetto all'edizione precedente. Invece per Eicma 2019 biglietti, quest'ultimi potranno essere acquistati direttamente in fiera ad un prezzo di € 23,00 o sul sito web ufficiale al costo di € 20,50.