EICMA 2019 Concept: Aprilia Tuono 660 e Husqvarna Norden 901

Eicma spazio alle Concepts Bikes, 2 moto da esplorare uniche nel loro genere. Stiamo parlando della Aprilia Tuono 660 e della Husqvarna Norden 901, la prima dal carattere decisamente sportivo, l’altra invece una moto da strada adatta alle lunghe percorrenze. Vediamole assieme:



Aprilia Tuono 660 Concept

Aprilia Tuono 660 Concept nasce dalla RS 660. Il prototipo rappresenta al meglio il nuovo concetto di versatilità sportiva introdotto da Aprilia con la nuova famiglia di moto pensate intorno al nuovo motore bicilindrico 660 cc.



Aprilia Tuono 660 Concept è un progetto unico: una bicilindrica di media cilindrata affascinante e leggera, con contenuti tecnologici all’avanguardia in grado di offrire prestazioni superlative e pronta a supportare il biker anche nelle uscite occasionali in pista.Tuono 660 Concept eredita il magnifico gruppo ottico anteriore triplo a LED della sorella Aprilia RS 660, dotata di luci DRL perimetrali posizionate sul contorno dei 2 proiettori principali, oltre alla innovativa doppia carenatura con soluzioni aerodinamiche interessanti. Questo nuovo sistema consente non solo di aumentare la stabilità alle alte velocità, ma anche di deviare i flussi di aria calda derivanti dal motore.



La moto è dotata di un leggero telaio in alluminio che sfrutta il motore in maniera ottimale con funzione portante e dall’altra un nuovo bicilindrico parallelo fronte marcia di 660 cc che consentono alla bike un giusto rapporto peso/potenza, omologata Euro 5 molto compatta derivata dalla fiancata anteriore del V4 di 1100 cc che equipaggia con successo Aprilia Tuono V4 e RSV4 1100 Factory, perseguendo i principali concetti e le stesse filosofie costruttive. Una moto veloce e leggera abbinata al motore da 95 CV che garantisce un’ottima spinta, con prestazioni decisamente buone che garantiscono emozioni nella guida per una larga fascia di appassionati, adatta sia ai neopatentati e sia ai giovani motociclisti in crescita da cilindrate inferiori, alla ricerca di una naked sportiva di livello elevato.



Il forcellone è realizzato anch’esso in alluminio con sospensioni regolabili, impianto frenante Brembo con dischi da 320 mm di diametro, pinze e pompa ad attacco radiale. Controlli elettronici per massimizzare la performance e la sicurezza, con il pacchetto APRC, che prevede controllo di trazione, anti impennata, controllo del freno motore, comando del Gas Ride-by-Wire, cambio elettronico bidirezionale e Cornering ABS, completa il tutto e una strumentazione digitale TFT a colori di ultima generazione, capace di dialogare con lo smartphone attraverso l’applicazione specifica denominata l’Aprilia Mia in grado di estendere le funzioni della strumentazione di bordo.



Husqvarna Norden 910 Concept

Tutta un’altra storia la proposta di Husqvarna con l’inedito Concept bicilindrico Norden 910 orientata alla strada, mettendone in evidenza i continui passi avanti della casa inglese in termini di prestazioni, tecnologia e design ma anche le nuove sfide sportive.



Husqvarna Norden 910 Concept presentata in anteprima mondiale all’EICMA 2019 è una motocicletta bicilindrica ed è la prima Tourer della storia di Husqvarna Motorcycles, pensata per percorrere lunghe distanze, in una moto versatile e allo stesso tempo dinamica, grazie soprattutto esperienza di Husqvarna in campo Rally. Offre delle prestazioni ottimali sia su strada che su fuoristrada adatta ai piloti esperti per una guida senza compromessi.



Dotata di sospensioni ad alta qualità, sull’anteriore monta ruote da 21’ e sul posteriore da 18’ per un perfetto equilibrio tra le prestazioni fuoristrada e le capacità Touring. Motocicletta snella e leggera che è dotato di motore bicilindrico parallelo da 889,5 cc con messa a punto specifica per l’utilizzo per una guida confortevole per viaggi piacevoli. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet