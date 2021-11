Notizie Eicma 2021: la gamma Honda in primo piano

25/11/2021 di Grazia Dragone Il produttore presenta un ricco parterre di novità

Speciale Eicma 2021 All’evento Eicma di Milano dedicato al mondo delle due ruote, Honda recita un ruolo di assoluta protagonista, come ci si aspetta da un produttore leader del mercato e punto di riferimento del settore.



Quest’anno abbiamo già assistito al lancio di modelli per il 2022, come il Super Cub, il Monkey, l’Africa Twin, la CRF250R, la CB500F, la CBR500R, la CB500X e la NT1100, Honda però non si ferma qui e presenta all’Eicma il resto della sua gamma aggiornata che include anche una versione celebrativa della sua sportiva di punta, un nuovo scooter adventure di media cilindrata e vari aggiornamenti alle colorazioni che riguarda gran parte dei modelli.



Tra i modelli di punta del parterre troviamo le versioni aggiornate della CBR1000RR-R: Fireblade, Fireblade SP e Fireblade SP 30° Anniversario, quest’ultima è una edizione speciale che si distingue per la livrea tricolour, un evidente omaggio alla prima CBR900RR.



Interessanti gli aggiornamenti di natura tecnica, includendo anche il motore a 4 cilindri in linea da 217 CV, con l’obiettivo di aumentare l’accelerazione e la trazione a centro curva e in uscita. La trasmissione finale riceve una corona con 3 denti in più, ora da 43, per sfruttare al massimo la spinta in tutte le marce.



Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è stato perfezionato e la percezione di controllo sul comando del gas aumentata.Sulla Fireblade base, le pinze anteriori Nissin hanno pistoncini di un nuovo materiale che migliora le performance, mentre sulla Fireblade SP, le sospensioni Öhlins Smart Electronic Control (SE-C) e i freni Brembo offrono il massimo in fatto di prestazioni.



Diamo uno sguardo anche al modello ADV350, il nuovo scooter di media cilindrata il cui design ispirato all’X-ADV e presenta specifiche tecniche elevate. Il look lo rende riconoscibile. Il vano sottosella può contenere due caschi integrali, è presente anche una presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore e la chiave è di tipo Smart-Key. Il parabrezza è regolabile in altezza e il cruscotto LCD integra la connettività Honda Smartphone Voice Control system con Bluetooth e l’app Honda Road Sync.



La nuova Touring-Crossover NT1100 debutta offrendo comfort, praticità e prestazioni esaltanti. Honda conferma anche il ritorno della Hornet. Infine, tra le novità portate da Honda all'Eicma, c'è anche la disponibilità di nuove colorazioni per SH125/150i, X-ADV, Forza 125, Forza 350, CB650R, CBR650R.

