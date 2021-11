Notizie Motocicletta elettrica personalizzabile Concept Italian Volt Lacama

27/11/2021 di Domenico Scalera Eicma 2021: in esposizione una motorbike sperimentale di nuova generazione

Speciale Eicma 2021 La Tazzari EV azienda di Imola nel cuore della Motor Valley in occasione dell’Eicma di Milano edizione 2021 ha presentato un prototipo Custom che si può personalizzare proprio come si fa con le cover dei Cellulari o degli Smarphone, si tratta della Italian Volt Lacama che si configura come un esemplare unico Tailor Made. Il riferimento di mercato è quello relativo al segmento delle due ruote di altissima gamma.



Il sistema innovativo consente la personalizzazione Custom della moto, sia in fase di ordine che durante la vita della moto, concettualmente cambiando la sella, la parte anteriore della moto o anche il design del body, in sostanza andiamo a personalizzare la motocicletta a nostro piacimento con un sistema modulare che consente di cambiare parti della moto e colori in modo rapido. Inoltre nuovi optional e componenti di carrozzeria saranno retro-compatibili.



Oltre al raffinato design, Italian Volt Lacama è dotata di tanta tecnologia con un nuovo motore elettrico posizionato nel fulcro di rotazione del forcellone posteriore con trasmissione diretta a cinghia, senza l’utilizzo di un cambio o riduttore e relativi peso e assorbimento di potenza, per la massima efficienza e leggerezza.



Sono state svelate le informazioni relative al propulsore elettrico, ci dicono che si tratta di un motore innovativo PowerTrain da 110 kW e 280 Nm di coppia ad alta prestazioni, con ottima accelerazione e una ripresa efficiente che garantiscono alte performance su strada, grazie anche alla leggerezza del motore di soli 11.5 Kg.



Il corpo batterie è racchiuso da un doppio guscio di fusione in alluminio, che utilizza tecnologia propria sviluppata e concepita dal Team Tazzari EV che sviluppa di solito soluzioni per la mobilità elettrica per microcar, city car e quadricicli. Queste soluzioni garantiscono al prototipo Italian Volt Lacama un buon rendimento energetico, un miglioramento delle performance nel tempo e la sicurezza sia per la guida che per la fase di ricarica.



Il tutto sostenuto da un telaio interamente di alluminio, un'unica fusione che garantisce una buona resistenza meccanica necessaria a supportare il pacco batterie con una massa estremamente ridotta, tutto a favore di agilità, dinamica, piacere di guida al vertice nel segmento luxury delle moto elettriche in uscita per il prossimo futuro.

