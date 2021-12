Notizie Eicma 2021: il brio di Piaggio tra gli stand

30/11/2021 di Grazia Dragone Il mercato è pronto ad accogliere interessanti novità

Speciale Eicma 2021 by Automania Il mondo delle due ruote in vetrina a Milano punta i riflettori sul Gruppo Piaggio e la sua nutrita presenza di anteprime e novità destinate al mercato.



Il brand prepara il futuro della mobilità per rispondere alle nuove sfide e ai cambiamenti in atto che portano nella direzione della sostenibilità.

Il ricco parterre accoglie una serie di anteprime con tutti i marchi compongono la ricca e varia galassia del gruppo: Aprilia Tuareg 660; Aprilia Tuono 660 Factory; Aprilia RS 660 Limited Edition; Aprilia SR GT; Moto Guzzi V100 Mandello; Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore e tanto altro.



Focalizzando l’attenzione su Piaggio e Vespa, nomi iconici che fanno subito pensare al dinamismo, alla vivacità e a un certo senso di spensieratezza, troviamo diverse novità che arricchiranno la gamma.

In primis, parliamo di Piaggio Medley che rappresenta una perfetta sintesi di caratteristiche come l’agilità di un veicolo metropolitano unita alla dinamicità di un modello a ruota alta, senza dimenticare la comodità e la capacità di carico di uno scooter GT.



Il nuovo design esalta l’attitudine più sportiva e propone un frontale ridisegnato al centro del quale si nota un nuovo elemento verticale, caratterizzato da una griglia a nido d’ape. Nuove anche le forme del manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full LED e un’inedita strumentazione LCD digitale.

Sul nuovo Piaggio Medley debutta l’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc, che erogano rispettivamente 11 e 12,1 kW. Il catalogo prevede due versioni: Medley e Medley S.



Per quanto riguarda Piaggio Beverly, la nuova gamma è disponibile nelle motorizzazioni 300 e 350. Il modello è un riferimento per la mobilità urbana, sicuro e affidabile, disponibile nella tinta bianco pastello, alla quale si affianca la nuova tinta opaca Nero Meteora.

Vespa Primavera Sean Wotherspoon è invece un’edizione speciale che esprime l’energia creativa che lega il marchio a Sean Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti d’Oltreoceano.



La particolare e speciale Vespa Primavera 125 (RED) presenta l’intera carrozzeria verniciata nella colorazione Rosso (RED), compresi i cerchi ruota insieme.

Impreziosiscono questa versione il logo Vespa (RED) che, affiancandosi allo scudetto Piaggio Group spicca con la sua firma a contrasto di colore bianco. Vespa Primavera (RED) è spinta da una motorizzazione monocilindrica i-get 125 cc a quattro tempi.



Le novità continuano con Vespa Racing Sixties, un’altra serie speciale ispirata al mondo Racing, evocando le corse dei gentlemen riders negli anni Sessanta. Nelle declinazioni Vespa Sprint (cilindrate 50, 125 e 150 cc) e Vespa GTS Super (cilindrate 125 e 300 cc), le nuove Racing Sixties presentano inedite grafiche a contrasto con la carrozzeria.



Concludiamo la panoramica con l’innovativa Vespa Elettrica, che continua a evolversi e si presenta nella nuova edizione da 70 km/h, che affianca la versione oda 45 km/h, nata per un utilizzo urbano ed omologata come ciclomotore.



Le prestazioni più elevate garantite da Vespa Elettrica 70 km/h nascono dall'esperienza maturata dal Gruppo Piaggio sulla Power Unit e sulla batteria agli ioni di litio. Dal punto di vista estetico si fa notare la molla dell'ammortizzatore anteriore verniciata di rosso, colore utilizzato anche nei fregi presenti sulla cover della Power Unit e sulla targhetta Elettrica.

