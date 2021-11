Euro 5+: il nuovo standard in vigore dal 2024

Nel 2021 è diventata obbligatoria l’omologazione Euro 5 per tutti i mezzi di categoria L, ma già è in corso la preparazione per soddisfarei criteri dello step successivo che entrerà in vigore dal 2024.



L’omologazione rientra in un processo di approvazione che un veicolo deve sostenere per entrare sul mercato, attraverso un certificato rilasciato dall’autorità preposta. Il processo include test e una serie di relazioni tecniche, trasmesse alle autorità competenti, al fine di ottenere l'approvazione finale.



Lo standard Euro 5+, che entrerà in vigore dal 2024 per i nuovi modelli e dal 2025 per tutti quelli in commercio, prevede anche particolari test per il calcolo delle emissioni.

Tra le novità è inclusa una nuova fase della diagnostica di bordo, test di durabilità e riduzioni alla rumorosità.



“Il recente passaggio all’Euro 5 avvenuto nell’ultimo biennio è solo un nuovo punto di partenza per un ulteriore aggiornamento legislativo, così come imposto dalla Comunità Europea per i veicoli di categoria L (che include ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli)”, sono le parole di Pietro Vergani, Business Unit Manager Commercial Product (Automotive & Industrial) di TÜV Italia.



In dettaglio i nuovi requisiti di omologazione prevedono: l’aggiornamento del livello OBD II con l’inclusione del monitoraggio catalizzatore e limiti minimi circa il monitoraggio del sistema tramite indici IUPR; l’abbassamento dei limiti di monitoraggio dei sistemi OBD I e II (passaggio da Threshold Limits di livello B1 ai nuovi limiti di livello B2); l’ obbligo del monitoraggio OBD durante la guida per la segnalazione dell'attivazione di modalità operative che comportano una riduzione della coppia del motore; la rimozione dell’opzione di calcolo matematico tramite Fattore di Deterioramento.