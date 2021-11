Notizie Debutta all’Eicma l´aerodinamica Moto Guzzi V100 Mandello

25/11/2021 di Maura De Sanctis Ispirata al mondo crossover, la moto incarna lo stile del passato

Speciale Eicma 2021 Tra le tante novità presenti all’Eicma 2021, ecco emergere la rivoluzionaria Moto Guzzi V100 Mandello esposta in anteprima nel padiglione 18, per festeggiare il centenario del brand Piaggio. Si tratta di una moto compatta e maneggevole con soluzioni elettroniche all'avanguardia. L’architettura del bicilindrico è quella tradizionale a V trasversale di 90° ma il progetto è totalmente nuovo: il propulsore è 103 mm più corto rispetto a quello della V85 TT. Le prestazioni della Moto Guzzi V100 sono senz’altro all'altezza del marchio, la cilindrata effettiva è di 1042 cc ma con raffreddamento a liquido.



La trasmissione è cardanica, la sospensione posteriore consiste in un forcellone monobraccio, mentre degna di nota la presenza del doppio disco Brembo anteriore. Una moto quindi frutto dell’attenzione al design e alla tecnologia: strumentazione TFT a colori da 5 pollici ricchissima di informazioni e controlli, sistema di illuminazione full LED con DRL a forma d’aquila, il sistema luce a terra, con un paio di fari aggiuntivi che forniscono luce all’interno della curva e cruise control oltre che un immancabile scarico corto che ne accentua l’indole sportiva.



Una delle principali novità di questa moto è l'introduzione dell'aerodinamica attiva, il parabrezza è regolabile dalle barre laterali, sulla parte anteriore ci sono due alette che si possono sollevare per migliorare la protezione dagli agenti atmosferici o abbassare per un look più sportivo. Il design della nuova moto riconosce la storia del marchio, ci sono molti piccoli dettagli storici che sono stati adattati.



Quattro sono le modalità di guida: strada, pioggia, viaggi e sport così come sono quattro i livelli controllo di trazione e tre i livelli di freno motore (nella versione che li prevede di serie). La versione più completa include sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC 2.0, le manopole riscaldate e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA che consente di collegare il proprio smartphone alla strumentazione tramite bluetooth.



Per quanto riguarda il design, più che una crossover Moto Guzzi V100 Mandello sembra essere una sport-tourer. Difatti a guardarla bene, le proporzioni di carenatura e cupolino richiamano il mondo crossover ma le sospensioni non essendo a lunga escursione e la seduta non più di tanto "incassata", ci fa capire chiaramente che si tratta di una moto non molto alta da terra, come una normale turistica stradale. A parte ciò, V100 Mandello grazie anche alla reinterpretazione in chiave moderna dei capisaldi tipici del linguaggio stilistico Moto Guzzi, dimostra ancora oggi un carattere forte e autentico in grado di rendere ogni tuo viaggio un´esperienza leggendaria.

