Eicma 2021: le due ruote tornano a ruggire di passione

L’appuntamento più atteso per l’industria delle due ruote ritorna al 23 al 28 novembre (apre al pubblico il 25 Nov.) presso il polo fieristico di Rho Fiera Milano: stiamo parlando della 78^ edizione dell'Esposizione internazionale del ciclo e motociclo ricca di novità di un settore in crescita che è all’avanguardia del made in Italy. Quest’anno l’Eicma si è presentata con un nuovo logo e una nuova denominazione “Esposizione internazionale delle due ruote” ad evidenziare il percorso di rinnovamento che l’evento vuole intraprendere. Tantissimi i marchi presenti, ben 820 con espositori esteri provenienti da 35 differenti nazioni. Non mancano però i grandi assenti: KTM, Husqvarna, Harley-Davidson, Ducati, BMW hanno deciso di non presenziare alla kermesse e di presentare le proprie novità con tempi e modalità diverse.



Moltissime le novità e le proposte per il 2022 tra cui segnaliamo Moto Guzzi V100 Mandello, CFMOTO 650 GT, CFMoto 700CL-X, CFMOTO 700CL-X Heritage, Aprilia Tuareg 660, Triumph Speed Triple 1200 RR, Triumph Tiger 660 Sport, Triumph Tiger 1200, Benelli TRK 800, Yamaha MT-10 2022, Yamaha R7 e Yamaha XSR900, Suzuki GSX-S950 e Suzuki GSX-S1000GT, Kawasaki Z650RS, Kawasaki Z900 SE, Kawasaki Z900RS SE, Honda NT1100.



All’interno della manifestazione sono state allestite diverse aree tra cui il Temporary Bikers Shop, il progetto commerciale dedicato a tutti gli appassionati del mondo su due ruote che desiderano fare acquisti, il Motolive l’area esterna destinata alle esibizioni, gare e spettacoli e per i giovani l’area dedicata alle Start Up e Innovation. Inoltre, a sottolineare la sempre più attenzione alla sostenibilità un’area speciale è stata dedicata per ospitare le biciclette elettriche: in esposizioni alcuni modelli dei gruppi FIVE, Armony, Bottecchia, Atala, Bafang Electric, Fantic, Polini, Vent, EBFEC, Rayvolt Bike, Bikel, V-ITA, Volta Motor, Bad Bike.



L’amministratore delegato di Eicma Spa Paolo Magri ha dichiarato: “Il settore sta vivendo infatti un momento molto stimolante: c’è grande interesse attorno al nostro mondo, sempre più per passione e anche per una nuova domanda di mobilità i mercati delle due ruote a motore, a pedale ed elettriche stanno facendo segnare numeri molto positivi, in controtendenza rispetto a molti altri settori e questo infonde particolare fiducia non solo nel settore, ma anche rispetto al successo della nostra manifestazione”. Difatti il settore, nei primi sette mesi del 2021 ha segnato un aumento complessivo del 36,5% rispetto all’anno precedente con un incremento nella vendita dei ciclomotori di +8,96%, degli scooter +37,4% e moto +40,43%.



Dunque l’Eicma si conferma anche per quest’anno come uno degli eventi fieristici più importanti a livello nazionale ed internazionale per l’intero settore delle 2 ruote, rappresentando una fonte di ispirazione per la mobilità e un incubatore di tendenze e di passioni. Noi di Automania.it seguiremo come adetti stampa l'evento, perntato attiveremo uno speciale Eicma 2021 con tante novità, continuate a seguirci.