Notizie Eicma 2018: uno sguardo sull´evento

12/11/2018 di Grazia Dragone Brand del settore ed eventi dedicati per l´appuntamento più atteso dai bikers

Il più importante evento fieristico dedicato al mondo delle due ruote chiude la sua 76esima edizione, dopo aver offerto giorni densi di appuntamenti e anteprime che presto vedremo negli showroom. La storica Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano conferma un successo che parte da lontano, dal 1914, grazie alla capacità di rivolgersi agli appassionati ma anche agli operatori del settore.



L’edizione 2018, che si è svolta dal 6 all’11 novembre, ha visto la partecipazione di numerosi brand, ma anche di tanti eventi nell’evento, con momenti vissuti anche al di fuori delle aree espositive di Rho Fiera. Grazie al Fuori EICMA è stato possibile vivere la passione dei bikers anche per le strade di Milano, animata da manifestazioni create ad hoc.



Parlando dei marchi presenti all’Eicma, tra questi va citato Triumph Motorcycles, che ha dato vita ad una collaborazione con James Toseland, che ricoprirà il ruolo di ambasciatore corse Triumph Moto2TM. Toseland ha guidato il prototipo della moto sviluppata per la MOTO2TM sul palco della conferenza stampa.



Oltre a Triumph, anche Husqvarna Motorcycles ha presentato le sue novità per il mercato: la versione di serie della SVARTPILEN 701, la concept bike VITPILEN 701 AERO e la minicross elettrica EE 5. Ispirata dal ritorno delle competizioni flat track, la nuova SVARTPILEN 701 rappresenta un passo avanti di Husqvarna Motorcycles nel mondo delle motociclette stradali.



È una naked moderna e innovativa, minimalista. La concept bike VITPILEN 701 AERO è un tributo a un’epoca iconica del motociclismo, un prototipo ad alte prestazioni orientato al mondo delle competizioni, mentre la EE 5 è una minicross elettrica che dispone di un motore elettrico da 5 kW ed è pensata per i talenti al debutto nel mondo dell’off-road.



Molto interessante, infine, anche la proposta di BMW che con la nuova F 850 GS Adventure amplia la gamma premium di BMW Motorrad. La nuova Adventure unisce l’agilità e il comfort alle qualità offroad, perfetta per i lunghi spostamenti e autentica compagna di viaggio.



Le modalità di guida Road e Rain, con l’aggiunta di ABS e ASC, assicurano divertimento e migliorano la sicurezza. Il design enfatizza le sue attitudini ad affrontare ogni condizione stradale. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet

News Correlate » Grande successo per Eicma 2017

Ha chiuso i battenti la 75ma Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, che si è tenuta a Milano dal 7 al 12 novembre » Una vera novità: Husqvarna Vitpilen 401

Unica, compatta, leggera, potente, speciale, davvero fuori dagli schemi, in una parola: irresistibile » E arrivò il SUV a due ruote

Honda ha deciso di presentare quello che ha definito il primo SUV a due ruote: un incrocio tra scooter maxi e moto con sospensioni lunghe e ruote tassellate » Ducati: la Superleggera

Ducati ha presentato quella che può essere definita la moto stradale più estrema attualmente in commercio [ Altre news correlate » ]