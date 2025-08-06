Honda CB1000F SE Concept: quando il passato incontra il futuro

Con la presentazione della CB1000F SE Concept, Honda riafferma il proprio ruolo di riferimento nel mondo delle due ruote, unendo l’heritage e modernità. Svelata in occasione della 8 ore di Suzuka 2025, questa versione speciale della Honda CB 1000, rappresenta molto più di un semplice esercizio di stile di qualche designer giapponese della Casa nipponica: è un omaggio al passato, reinterpretandolo però in una chiave moderna.



La linea della Honda CB1000F SE Concept si distingue fin da subito per il suo richiamo alle sportive anni ’80, in particolare alla storica CB900F Bol d’Or. Il frontale, con cupolino e flyscreen in stile rétro, conferiscono alla moto un’identità ed un carattere ben marcato: l’effetto è un po’ quello di una naked sportiva dal carattere deciso, capace di attrarre sia gli appassionati della tradizione Honda, che avvicinare amanti delle due ruote in cerca di qualcosa con cui distinguersi dalla massa.



Rispetto alla versione standard della CB1000F Concept, la SE si arricchisce di qualche cura e dettaglio in più, come una sella più confortevole, manopole riscaldate ed un quickshifter di serie che aumenta versatilità ed il piacere di guida.



Trattandosi di un concept, si potrebbe pensare che le soluzioni e l’aspetto siano più vicine ad un film di fantascienza che alla realtà di tutti i giorni, ma nulla di tutto questo; nessun pacchetto tecnico appare eccessivo, puntando bensì su soluzioni concrete ed efficaci, creando un bilanciamento fra prestazioni, ciclistica e design particolarmente riuscito, confermando che in Casa Honda sanno fare le cose fatte bene.



Al momento la Honda CB1000F SE resta un Concept Bike, ma i segnali provenienti da Honda fanno ben sperare per una versione al grande pubblico già nel 2026; se mantenuta fedele alla proposta attuale, potrebbe rivelarsi una novità ghiotta ed interessante: una moto in grado di colmare il vuoto tra le moderne Naked prestazionali e le Café Racer puramente estetiche. Stay tuned.

