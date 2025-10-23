Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility 2025     Motor Valley Fest       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
BMW CE 02: il silenzio che urla futuro


23/10/2025

di Lorenzo Pollini

Se un designer BMW avesse guardato Tron troppo spesso, probabilmente il risultato sarebbe proprio questo


BMW CE 02: il silenzio che urla futuro [ Monaco di Baviera, Germania ] - Immagina di sfrecciare nel traffico del centro città senza un rombo, senza un cilindro che pulsa sotto di te. Solo tu, un sibilo elettrico e l’aria che taglia via il rumore del mondo: un po’ come fare parkour nel traffico, con indosso le cuffie noise cancelling. Ed eccolo, il BMW CE 02 — la moto elettrica al 100% che ha deciso di rendere il pendolarismo urbano praticamente una faccenda da film di fantascienza.

Se un designer BMW avesse guardato Tron troppo spesso, probabilmente il risultato sarebbe proprio questo: linee tese, profili taglienti, superfici piatte ed una postura che urla “T-max spostati”.

La moto BMW CE 02 sembra uscito da un concept show, ma poi ti rendi conto che è reale, puoi toccarlo, con tanto di luci a LED, display TFT da 10,25 pollici e connettività smartphone che ti fa dimenticare il telefono in tasca. È un oggetto che non si guida: piuttosto s’indossa.

Sotto quella carrozzeria minimalista c’è un cuore elettrico da 15 cavalli (11 kW), capace di portarti da 0 a 50 km/h in poco più di 3 secondi. È come se qualcuno ti avesse spinto giù da un trampolino con un elastico legato alla schiena — sì, il tipico sprint dell’elettrico.

La velocità massima? Circa 95 km/h per la versione da 11 kW, mentre la versione da 4 kW è limitata a 45 km/h, più che sufficienti per schivare il traffico e sentirti il padrone dell’asfalto urbano. L’autonomia dichiarata è di circa 100 km, che nella giungla cittadina equivale ad una settimana di andate e ritorni casa-lavoro – sempre che tu non viva a metà strada tra Roma ed Oslo. E quando la batteria si scarica? Ricaricare il BMW CE 02 è più semplice di quello che pensassi: lo colleghi a una presa di casa ed in circa 4 ore sei pronto a ripartire: se invece si opta per il caricatore rapido opzionale, bastano un’ora e mezza.

E com'è da guidare? La sella è ampia e comoda, la posizione di guida rilassata, la sensazione generale è di fluttuare più che di muoversi. E grazie al baricentro basso e alla ciclistica firmata BMW, la maneggevolezza è sorprendente.

Attenzione però. C’è un piccolo dettaglio che potrebbe frenare l’entusiasmo: il prezzo. Si parte per la versione 4kW (patenti AM) a partire da 7.750 €, mentre per la versione 11kW a partire da 8.750 €, una cifra che fa tremare le ginocchia se la paragoni ad uno scooter tradizionale, ma il BMW CE 02 non si compra con la logica: si compra con la voglia di essere avanti: un manifesto del io ci credo nel futuro elettrico, nel design radicale e nella libertà di muoversi a zero emissioni — e zero rumore. È forse la prova che anche il silenzio può essere emozionante? Vi lascio con il dubbio
