Notizie Flagello maltempo in Italia

25/11/2019 di Giovanni Iozzia Crollato un tratto della A6, una voragine sulla A21. Gravi problemi in tutta la penisola

Il maltempo sta imperversando in tutta la penisola italiana da diversi giorni. In Liguria è crollato, per fortuna senza provocare vittime, un tratto di un viadotto dell'Autostrada A6 e in Piemonte si è aperta una voragine sull'A21.

Le acque del fiume Bormida, in Piemonte, hanno travolto una donna il cui corpo senza vita è stato recuperato nei pressi di Alessandria.



Destano particolare preoccupazione i fiumi del Piemonte e della Liguria. «Abbiamo almeno 130 strade chiude, una Regione bloccata completamente, oltre 550 sfollati e altre 600 persone isolate. E, purtroppo, abbiamo una vittima, che si unisce alle due di un mese fa». Ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Mentre Giovanni Toti, presidente della Liguria, ha detto: «Serve un piano straordinario di manutenzione».



Problemi anche in Sardegna. Le linee ferroviarie dell'isola sono state nettamente divise in due per l'esondazione del Rio Calamasciu, vicino a Sassari, che ha allagato i binari rendendo impossibile il transito dei convogli. I tecnici delle Ferrovie si sono subito messi al lavoro nel tentativo di riportare la situazione alla normalità.



Strade allagate in Calabria. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto c’è allerta rosso lungo le rive del fiume Po. Difficoltà anche nelle altre regioni: Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Campania, Molise, Basilicata, Umbria e Sicilia.



Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha assicurato la massima attenzione da parte del Governo ed ha annunciato che «Sono stati stanziati undici miliardi di euro su base pluriennale: ora però dobbiamo spendere questi soldi e accelerare con tutte le opere e i cantieri». Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet

News Correlate » Rimborsi maltempo, fino a 300euro agli automobilisti bloccati

Accordo tra Autostrade e consumatori: previste tre fasce in base alle ore trascorse fermi in strada » Maltempo: Autorità Garante prepara l’istruttoria

Si cercano i responsabili per i disagi causati dalla neve e dal ghiaccio per scarsa informazione agli automobilisti » Maltempo: all´Aquila esondazioni e allagamenti

Nella provincia, dove piove senza sosta, straripati il fiume Aterno e l´affluente Raio. Allerta Anas e Protezione Civile [ Altre news correlate » ]