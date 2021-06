Treno Freccia Bianca investe un persona tra Foggia e Bari

Alle ore 20:20 sulla linea ferroviaria Bari - Foggia, il traffico ferroviario viene sospeso per accertamenti giudiziari a causa dell'investimento di una persona. Si tratta del Freccia Bianca 8811 partito dalla stazione di Milano Centrale e diretto a Bari. Le autorità competenti si sono subito recate sul posto per svolgere i necessari accertamenti giudiziari.La vittima è un giovane ragazzo di 19 anni, da capire ancora la dinamica del tragico episodio, sembra che si tratti di un suicidio.

Per l'InterCity 611 partito da Bologna con destinazione Bari che percorreva la stessa tratta c'è stato un ritardo di 90 minuti. Un ulteriore disguido si è verificato alla stazione di Trani, dove un gruppo di 5 ragazzi, saliti senza biglietto, sono stati invitati a scendere dal Treno. Atteso il diniego dei ragazzi, il controllore è stato costretto a chiamare la polizia locale. Il treno quindi ha subito un'ulteriore stop di 30 minuti.



La circolazione ferroviaria è ripresa alle ore 22:30 circa, ma effettivamente la ripartenza è avvenuta alle 22:50 circa.