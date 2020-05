Maserati MC20: omaggio a Stirling Moss

Continuano i test per la Maserati MC20, prototipo del Tridente dedicato a Sir Stirling Moss per ricordarne la recente scomparsa avvenuta lo scorso 12 aprile all’età di 90 anni.



La sportiva adotta una grafica ispirata alla monoposto Maserati Eldorado, vettura che ha visto il debutto nel lontano 1958 con alla guida proprio Stirling Moss a Monza, durante il Trofeo dei due Mondi.



Maserati sceglie la data del 13 maggio per ricordare il pilota britannico per una ragione precisa: rievocare la vittoria nel Gran Premio di F1 a Monaco, avvenuta proprio il 13 maggio del 1956, con la Maserati 250F.



Moss rimase al comando della corsa dal primo all’ultimo dei 100 giri previsti sul tracciato. La giornata vide Maserati conquistare anche il terzo gradino del podio con Jean Behra, pilota francese che aveva gareggiato sempre a bordo di una 250F.



Moss, che ha ottenuto in carriera 16 vittorie su 66 Gran Premi disputati in Formula 1, è uno dei piloti più vincenti tra quelli che non hanno mai ottenuto il titolo iridato.



Sir Stirling ha sfiorato il mondiale in più di un’occasione, classificandosi al secondo posto per quattro volte e terzo in tre campionati.

La nuova MC20, oltre ad essere celebrativa, rappresenta la prima vettura del brand ad adottare un nuovo motore disegnato, sviluppato e prodotto interamente da Maserati.