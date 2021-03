Notizie Acquistare auto usate? Dove e perchè

17/03/2021 di Maura De Sanctis Sicure ed affidabili, le vetture di seconda mano consentono di risparmiare sul prezzo pur mantenendo invariato il livello delle prestazioni

settore automotive ha subito più di altri settori della crisi che stiamo vivendo a livello internazionale. Il 2020 e anche l’inizio 2021, sono stati caratterizzati da una forte flessione del mercato dell’Auto, anche quello usato, in particolare il 2020 si è chiuso con un -16,5% per quanto riguarda l’acquisto di vetture usate.



Ciò premesso, nonostante il trend negativo, sono sempre di più gli italiani che decidono di acquistare un’auto usata online. Complice del mutamento nelle abitudini dei consumatori è sicuramente la pandemia che ha costretto a lockdown forzati e ad un utilizzo più massiccio di Internet. Raffrontando i dati relativi agli anni precedenti, ad esempio il 2018, dove la percentuale di acquisto di auto sul web in Italia era soltanto dell’1%, si nota subito che nel corso del 2020 ben 19 milioni di utenti hanno preferito consultare siti web legati al settore automotive tra cui case automobilistiche, concessionari, portali di vendita on line di accessori e ricambi auto. Le ragioni di questa scelta sembrano doversi ricercare nella convenienza economica, nella maggior parte dei casi si arriva infatti ad uno sconto del 25-40% rispetto al prezzo di listino, e nel risparmio di tempo poiché on line, oltre a poter confrontare i prezzi, si può usufruire della possibilità della consegna dell’auto a domicilio.



Alla luce di questo quadro generale, molti sono i siti nati appositamente per accaparrarsi questa nuova fetta di mercato dell’auto: spesso si limitano a mettere in contatto venditore e compratore, mentre altri offrono anche servizi aggiuntivi, come quello di semplificare le pratiche di acquisto occupandosi direttamente della parte burocratica, oltre ad offrire opzioni di finanziamento diversificate a seconda le esigenze del consumatore.



Ma tutte le auto usate sono uguali? Certo che no, negli ultimi anni infatti il trend di ricerca in questo settore si è fatto sempre più definito: gli utenti cercano SUV usati, ma anche citycar usate, utili per muoversi nel traffico cittadino. Fra le più gettonate di questa categoria troviamo quella che è forse al momento la più famosa auto della casa francese Citroën, ovvero la C3. Questa vettura infatti, oltre a garantire l’affidabilità associata al brand, è anche esteticamente molto piacevole, è sufficientemente agile per muoversi nel traffico senza però essere eccessivamente piccola, cosa che la rende molto versatile.



Citroën tuttavia offre anche altre categorie, fra cui anche alcuni SUV, come il C3 Aircross o il C5 Aircross, anch’essi sempre più gettonati da chi cerca un’auto usata. Le offerte per le Ilha subito più di altri settori della crisi che stiamo vivendo a livello internazionale. Il 2020 e anche l’inizio 2021, sono stati caratterizzati da una forte flessione del, anche quello usato, in particolare il 2020 si è chiuso con un -16,5% per quanto riguarda l’acquisto diCiò premesso, nonostante il trend negativo, sono sempre di più gli italiani che decidono di. Complice del mutamento nelle abitudini dei consumatori è sicuramente la pandemia che ha costretto a lockdown forzati e ad un utilizzo più massiccio di Internet. Raffrontando i dati relativi agli anni precedenti, ad esempio il 2018, dove la percentuale diin Italia era soltanto dell’1%, si nota subito che nel corso del 2020 ben 19 milioni di utenti hanno preferito consultare siti web legati al settore automotive tra cui case automobilistiche, concessionari, portali di vendita on line di accessori e ricambi auto. Le ragioni di questa scelta sembrano doversi ricercare nella convenienza economica, nella maggior parte dei casi si arriva infatti ad uno sconto del 25-40% rispetto al prezzo di listino, e nel risparmio di tempo poiché on line, oltre a poter confrontare i prezzi, si può usufruire della possibilità della consegna dell’Alla luce di questo quadro generale, molti sono i siti nati appositamente per accaparrarsi questa nuova fetta di mercato dell’auto: spesso si limitano a mettere in contatto venditore e compratore, mentre altri offrono anche servizi aggiuntivi, come quello di semplificare le pratiche di acquisto occupandosi direttamente della parte burocratica, oltre ad offrirea seconda le esigenze del consumatore.Ma tutte lesono uguali? Certo che no, negli ultimi anni infatti il trend di ricerca in questo settore si è fatto sempre più definito: gli utenti cercano SUV usati, ma anche citycar usate, utili per muoversi nel traffico cittadino. Fra le più gettonate di questa categoria troviamo quella che è forse al momento la più famosa auto della casa francese, ovvero la. Questa vettura infatti, oltre a garantire l’affidabilità associata al brand, è anche esteticamente molto piacevole, è sufficientemente agile per muoversi nel traffico senza però essere eccessivamente piccola, cosa che la rende molto versatile.Citroën tuttavia offre anche altre categorie, fra cui anche alcuni, come il C3 Aircross o il C5 Aircross, anch’essi sempre più gettonati da chi cerca un’auto usata. Le offerte per le Citroën usate sono per questo motivo sempre più frequenti nei siti come Trova-automobile.it, che fra altri permette di trovare un’auto usata in tutta sicurezza.

News Correlate » Auto usate: agli italiani piacciono di più!

Cresce senza sosta il mercato delle auto di seconda mano. Ma perché gli Italiani scelgono l’usato anziché il nuovo? Chi sono i compratori-tipo? E soprattutto: conviene? » Vendere l’auto usata? Ecco come fare

Alcuni step per valutare in modo veloce e corretto la vostra auto usata » Il mercato dell’auto usata tiene duro

Lieve calo a marzo 2014 per i passaggi di proprietà. Aumentano le offerte su Internet » “Auto protetta”, carta d´identità delle auto usate

L´iniziativa della Motive Service mette a disposizione un database per identificare le vetture di seconda mano [ Altre news correlate » ]