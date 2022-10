Notizie Auto usate: cosa c´è da sapere nel 2022

21/10/2022 di Domenico Scalera Le auto usate rappresentano un trend in forte ascesa. I motivi per cui piacciono agli automobilisti sono diversi. Ecco alcune dritte auto usate rappresentano un trend in forte ascesa. I motivi per cui piacciono agli automobilisti sono diversi, a cominciare dal fatto che si tratta di soluzioni più abbordabili dal punto di vista economico a fronte di vetture di qualità.



In questo articolo vi porteremo alla scoperta delle auto usate nel 2022, analizzando anche una questione di non secondaria importanza: in questi casi come funziona la polizza auto?



Una domanda essenziale da porsi per un motivo molto semplice, ovvero che l’assicurazione rappresenta la seconda spesa più importante in fatto di auto, dopo quella dell’investimento iniziale.



Non va mai presa alla leggera ed è tra i fattori da monitorare quando si decide di procedere all’acquisto di un’auto usata.



Cosa c’è dietro il successo dell’auto usata?

Le motivazioni che stanno dietro l’acquisto di un’auto usata sono molteplici, a cominciare dal fatto che si tratta di una soluzione ben più economica di una macchina nuova o a km 0.



Il prezzo appare decisamente più vantaggioso e oggi vi è sempre più la possibilità di accedere a un mercato all’interno del quale sono presenti molteplici modelli interessanti.



Si va dalle utilitarie alle monovolume passando per SUV e crossover, ma anche le auto di lusso: la scelta è davvero degna di nota.



Inoltre, troviamo vetture in ottime condizioni, nonché garantite quando ottenute tramite una concessionaria, in presenza oppure online. Si tratta dell’opzione ottimale per l’acquisto, in quanto risulta quella che permette di avere le migliori garanzie di affidabilità.



L’auto usata si rivela la soluzione eccellente per quanti sono alle prime armi alla guida come i neopatentati o coloro che si trovano saltuariamente al volante. Lo stesso vale per quanti hanno preso la patente e non hanno guidato per tanto tempo, ma sono pronti di nuovo a lanciarsi nel traffico.



I modelli usati donano maggiore serenità a quanti si trovano alla guida essendo meno costosi. Diciamo che un eventuale danno fa “meno male” e viene messo in conto con più filosofia.



L’auto usata piace perché permette di coniugare una filosofia molto apprezzata, quella del “minimo sforzo, massimo rendimento”. L’investimento è più contenuto, ma il risultato, se ottenuto in maniera oculata, risulta più che soddisfacente.



Il valore aggiunto delle auto usate nel 2022

Il vero valore aggiunto delle auto usate nel 2022 non è il prezzo, anche se si tratta indubbiamente di un parametro allettante e capace di fare la differenza.



Infatti, i veicoli sono già predisposti in pronta consegna e non necessitano, una volta che si è effettuata la propria scelta, di attendere i tempi che presenta un’auto a km 0. Questi ultimi, in seguito alle vicende storiche degli ultimi anni, si sono purtroppo considerevolmente allungati.



Ottenere l’auto con immediatezza significa andare incontro a quanti non sono nelle condizioni di aspettare o semplicemente non vogliono farlo.



Assicurazione: cosa c’è da sapere per le auto usate

Per quanto riguarda la polizza auto ricordiamo che essa è sempre obbligatoria, non solo per comune buon senso, ma anche per legge.



Un discorso che vale per tutte le auto, incluse quelle usate, quando si trovano in movimento all’interno della rete stradale e autostradale, ma anche qualora fossero ferme.



Ciò significa che se si tiene l’auto in sosta e non la si usa, oppure viene collocata e mai spostata dal garage, predisporre l’RC Auto si rivelerà comunque necessario a livello normativo.



Per predisporre l’assicurazione auto è necessario attendere, nel caso dei veicoli usati, il momento in cui viene conseguito il passaggio di proprietà, scegliendo se mantenere la compagnia in essere o se cambiare società.



Una misura che risulta valida di anno in anno in quanto, in seguito all’abolizione del Tacito Rinnovo e nell’ottica di un mercato libero, è possibile di volta in volta, allo scadere del contratto, rinegoziare le condizioni.



Ricordiamo inoltre che, qualora l’intestatario della polizza fosse un neopatentato e facesse parte di un nucleo familiare in cui è presente un guidatore esperto, potrà accedere, grazie al Decreto Bersani, a una classe di merito più conveniente.



Una misura che comporta l’ottenimento di una assicurazione più vantaggiosa in termini economici e per la quale risulterà maggiormente interessante predisporre ulteriori clausole cautelative. Lerappresentano un trend in forte ascesa. I motivi per cui piacciono agli automobilisti sono diversi, a cominciare dal fatto che si tratta dia fronte di vetture di qualità.In questo articolo vi porteremo alla scoperta delle auto usate nel 2022, analizzando anche una questione di non secondaria importanza: in questi casi come funziona laUna domanda essenziale da porsi per un motivo molto semplice, ovvero che l’assicurazione rappresenta la seconda spesa più importante in fatto di auto, dopo quella dell’investimento iniziale.Non va mai presa alla leggera ed è tra i fattori da monitorare quando si decide di procedere all’acquisto di un’auto usata.Le, a cominciare dal fatto che si tratta di una soluzione ben più economica di una macchina nuova o a km 0.Il prezzo appare decisamente più vantaggioso e oggi vi è sempre più la possibilità di accedere a un mercato all’interno del quale sono presentiSi va dalle utilitarie alle monovolume passando per SUV e crossover, ma anche le auto di lusso: la scelta è davvero degna di nota.Inoltre, troviamo, nonché garantite quando ottenute tramite una, in presenza oppure online. Si tratta dell’opzione ottimale per l’acquisto, in quanto risulta quella che permette di avere le migliori garanzie di affidabilità.L’auto usata si rivela la soluzione eccellente per quanti sono allecome i neopatentati o coloro che si trovano saltuariamente al volante. Lo stesso vale per quanti hanno preso la patente e non hanno guidato per tanto tempo, ma sono pronti di nuovo a lanciarsi nel traffico.I modelli usati donano maggiore serenità a quanti si trovano alla guida essendo meno costosi. Diciamo che un eventuale danno fa “meno male” e viene messo in conto con più filosofia.L’auto usata piace perché permette di coniugare una filosofia molto apprezzata, quella del “minimo sforzo, massimo rendimento”. L’investimento è più contenuto, ma il risultato, se ottenuto in maniera oculata, risulta più che soddisfacente.Il vero valore aggiunto delle auto usate nel 2022 non è il, anche se si tratta indubbiamente di un parametro allettante e capace di fare la differenza.Infatti, i veicoli sono già predisposti ine non necessitano, una volta che si è effettuata la propria scelta, di attendere i tempi che presenta un’auto a km 0. Questi ultimi, in seguito alle vicende storiche degli ultimi anni, si sono purtroppo considerevolmente allungati.Ottenere l’auto con immediatezza significa andare incontro a quanti non sono nelle condizioni di aspettare o semplicemente non vogliono farlo.Per quanto riguarda laricordiamo che essa è sempre obbligatoria, non solo per comune buon senso, ma anche per legge.Un discorso che vale per tutte le auto, incluse quelle usate, quando si trovano in movimento all’interno della rete stradale e autostradale, ma anche qualora fosseroCiò significa che se si tiene l’auto in sosta e non la si usa, oppure viene collocata e mai spostata dal garage, predisporre l’si rivelerà comunque necessario a livello normativo.Per predisporre l’assicurazione auto è necessario attendere, nel caso dei veicoli usati, il momento in cui viene conseguito il passaggio di proprietà, scegliendo se mantenere la compagnia in essere o se cambiare società.Una misura che risulta valida di anno in anno in quanto, in seguito all’e nell’ottica di un mercato libero, è possibile di volta in volta, allo scadere del contratto, rinegoziare le condizioni.Ricordiamo inoltre che, qualora l’intestatario della polizza fosse un neopatentato e facesse parte di un nucleo familiare in cui è presente un guidatore esperto, potrà accedere, grazie al, a una classe di merito più conveniente.Una misura che comporta l’ottenimento di una assicurazione più vantaggiosa in termini economici e per la quale risulterà maggiormente interessante predisporre ulteriori clausole cautelative.

News Correlate » Acquistare auto usate? Dove e perchè

Sicure ed affidabili, le vetture di seconda mano consentono di risparmiare sul prezzo pur mantenendo invariato il livello delle prestazioni » Auto usate: agli italiani piacciono di più!

Cresce senza sosta il mercato delle auto di seconda mano. Ma perché gli Italiani scelgono l’usato anziché il nuovo? Chi sono i compratori-tipo? E soprattutto: conviene? » Vendere l’auto usata? Ecco come fare

Alcuni step per valutare in modo veloce e corretto la vostra auto usata » Il mercato dell’auto usata tiene duro

Lieve calo a marzo 2014 per i passaggi di proprietà. Aumentano le offerte su Internet [ Altre news correlate » ]