Mercedes EQS: rivoluzione elettrica

Mercedes EQS rappresenta la prima berlina luxury total electric della famiglia della Stella, soluzione dedicata alla mobilità presente e futura che di fatto ridefinisce il segmento.



EQS si pone come novità assoluta anche per un ulteriore aspetto, è infatti il primo modello a basarsi sull'architettura modulare per le vetture elettriche della categoria superiore e luxury.

I primi modelli introdotti nel mercato sono EQS 450+ da 245 kW ed EQS 580 4MATIC da 385 kW. Grazie ad un lavoro specifico condotto dagli esperti di aerodinamica, l'auto si configura come la vettura più aerodinamica al mondo.



Con un'autonomia fino a 770 km (secondo il ciclo WLTP) e una potenza che raggiunge la soglia dei 385 kW, EQS si pone sullo stesso livello di una berlina moderna del segmento di Classe S anche in termini di prestazioni.

È prevista la commercializzazione futura anche di una versione Performance in grado di raggiungere 560 kW di potenza. Tutti i modelli EQS dispongono di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un'eATS anche sull'anteriore.



EQS porta in dote anche una nuova generazione di batterie, la cui densità energetica è incrementata. La maggiore delle due batterie ha un contenuto di energia utilizzabile di 107,8 kWh, circa il 26% in più rispetto a EQC. La vettura si ricarica in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW.

Già dopo 15 minuti la corrente immessa nella batteria può garantire fino a 300 km di autonomia. A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche, EQS si ricarica attraverso il suo caricabatteria in corrente alternata fino a 22 kW. In Giappone, EQS supporterà la ricarica bidirezionale, ossia in entrambe le direzioni.



Nonostante le affinità con il modello Classe S, la Mercedes EQS si basa su un'architettura elettrica. Questa concezione inedita ha permesso di adottare un purpose design: con la sua linea monoarco e il design cab forward con coda fastback, EQS si distingue dagli altri modelli della gamma. Il frontale forma nel suo insieme l'unità Black Panel.

I fari innovativi, uniti da una fascia luminosa, e la mascherina del radiatore in nero (Black Panel) ne enfatizzano la linea originale. La mascherina del radiatore Black Panel con la Stella Mercedes centrale può diventare più esclusiva, scegliendo un motivo a stelle tridimensionale.



Nell'ambito dell'iniziativa Ambition 2039, il brand Mercedes aspira ad offrire in circa 20 anni una flotta di vetture nuove carbon neutral. L'azienda intende coprire entro il 2030 oltre la metà dei suoi volumi di vendita con auto a trazione elettrica, che includono sia modelli 100% elettrici che ibridi-plug-in.