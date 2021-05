Volkswagen ID.4 GTX: world premiere a Shanghai

Presentata ufficialmente al recente Salone di Shanghai, la nuova Volkswagen ID.4 GTX amplia la famiglia ID con una versione ad alte prestazioni.



La vettura si caratterizza per uno straordinario piacere di guida abbinato ad un’elevata sostenibilità, resa possibile grazie ai due motori elettrici: uno posizionato sull’asse posteriore e l’altro quello anteriore.



I due propulsori erogano complessivamente la potenza massima di 220 kW (299 CV) e sono in grado di funzionare in sinergia con una trazione integrale elettrica. Volkswagen ID.4 GTX accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge la velocità massima di 180 km/h.

Cinque le modalità di guida: Eco, Comfort, Sport, Individual e Traction.



La batteria assicura 77 kWh di energia, garantendo così un’autonomia fino a 480 km. Grazie a una potenza di carica massima pari a 125 kW, può essere ricaricata rapidamente. ID.4 GTX è estremamente versatile: offre ampi spazi interni, un bagaglio capiente e può rimorchiare fino a 1.200 kg.



Il design è caratterizzato da un look grintoso, mentre le sue linee slanciate assicurano ottime qualità aerodinamiche. I fari a LED Matrix IQ.Light (disponibili di serie) emettono un fascio abbagliante a regolazione intelligente. Una serie di diodi luminosi inseriti nelle prese d’aria danno un tocco esclusivo. Nella parte posteriore sono stati adottati i gruppi ottici a LED 3D. All’interno troviamo lo spazio di un Suv convenzionale, grazie al passo lungo di ben 2,77 metri.



La dotazione di serie comprende display touch con diagonale fino a 12 pollici, sistema di comando vocale, ID.Light, volante multifunzione con comandi touch. A richiesta, è disponibile l’head-up display con realtà aumentata.

Il sistema di navigazione Discover Pro, i servizi online We Connect Start e i sistemi di assistenza IQ.Drive consentono di guidare in modo rilassato e sicuro.



I colori carrozzeria disponibili sono: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Moonstone Grey, Scale Silver metallizzato, Stonewashed Blue metallizzato e la nuova tonalità sportiva Kings Red metallizzato.

Il lancio commerciale è programmato per l’estate 2021. In Germania, il prezzo base sarà pari a 50.415 Euro.