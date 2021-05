Reggio Emilia: nuove rastrelliere, modernità o pugno nell’occhio?

L’amministrazione comunale di Reggio Emilia, dopo il successo del Bike Sharing si è attivata, investendo 11 milioni di euro, per lavori di manutenzione straordinaria e completamenti della rete ciclabile. L’obbiettivo è quello di favorire gli spostamenti dei lavoratori in biciletta in modo da evitare l’utilizzo delle automobili, causa di inquinamento atmosferico. Il progetto si pone in linea con gli obiettivi di agenda 2030/città della transizione ecologica, che prevede un aumento della flotta del bike sharing di 400 biciclette e la sostituzione delle vecchie rastrelliere antifurto.



Pur apprezzando lo sforzo dell’amministrazione comunale nel modernizzare la rete ciclabile ed i servizi a favore di chi ama spostarsi in bicicletta, è da evidenziare che le nuove rastrelliere risultano molto meno funzionali e antiestetiche rispetto a quelle precedenti. Infatti, quest’ultime garantivano un ancoraggio più sicuro rispetto alle nuove che sono fissate al suolo con delle viti facilmente estraibile, facilitando così il furto delle biciclette.



Oltretutto le stesse risultano esteticamente non in linea con le caratteristiche paesaggistiche ed i cittadini reggiani hanno già espresso i loro crudi pareri, non sempre positivi. La maggior parte trova le nuove rastrelliere un pugno nell'occhio: troppa modernità espressa dalle forme geometriche, completamente fuori luogo rispetto alla bellezza storico-architettonica del centro abitato.



Al di la di queste osservazioni, ribadiamo l’importanza dell’utilizzo delle biciclette che danno la possibilità di spostarsi agevolmente con un carburante a costo zero, ovvero le nostre gambe. In questo modo non solo salvaguardiamo l’ambiente ma contribuiamo al nostro benessere psico-fisico. Ricordatevi quindi, che la bici non inquina, non fa rumore, è facile da parcheggiare e ci mantiene tutti in forma.

Foto by Automania.it