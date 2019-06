Hyundai Kona Hybrid: il suv green

Il suv Hyundai Kona si arricchisce di una versione ibrida, rispondendo ad una esigenza crescente di veicoli a basso impatto ambientale. In aggiunta al look audace, la vettura propone un Powertrain Full-Hybrid e affinamenti sul fronte della tecnologia, come l’introduzione dei nuovi servizi di connettività Blue Link che si affiancano alle funzionalità di infotainment.



Suv nato nel 2017, la cui denominazione attinge a quella di un distretto di Big Island (Hawaii), Kona ha venduto sino ad oggi oltre 120.000 esemplari solo in Europa.



In aggiunta al successo commerciale, Hyundai Kona e Kona Electric hanno collezionato diversi premi a livello globale, come il titolo Car of the Year 2019 della rivista spagnola ABC e l'iF Design Award per Kona. La versione elettrica ha ottenuto i riconoscimenti The Greenest Car in Switzerland agli Swiss Car of the Year Awards 2019 e Car of the Year 2018 ai Next green Car Awards del Regno Unito.



In dettaglio, Hyundai Kona Hybrid offre un motore a quattro cilindri Kappa 1.6 GDI a iniezione diretta, dalla potenza di 105 CV, a cui si affianca un motore elettrico a magneti permanenti da 43,5 CV. Il powertain elettrico è alimentato da una batteria a ioni polimeri di litio da 1,56 kWh. Nella combinazione di motore elettrico e propulsore a combustione interna, la vettura sviluppa una potenza massima di 141 CV.



L’equipaggiamento include il sistema di connettività Blue Link, che utilizza una tecnologia telematica incorporata. Il sistema Audio Video Navigation presenta un display da 10,25 pollici con capacità di riconoscimento vocale cloud-based in sei lingue e funzionalità split. Oltre ai dispositivi dedicati alla connettività, la vettura propone un pacchetto dedicato di colori per gli interni.



Il comfort è garantito da dotazioni come il volante riscaldato, i sedili anteriori riscaldati e i sedili posteriori riscaldati. Il suv adotta lo stesso stile della versione di serie insieme alla Cascading Grille del brand e le luci anteriori su due livelli con tecnologia Full-LED. Sarà possibile scegliere tra numerose tinte, oltre alla tinta di lancio Blue Lagoon con tetto a contrasto nero. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet