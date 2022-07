Hyundai IONIQ 6: reveal a luglio

La gamma Hyundai accoglie il secondo modello della famiglia IONIQ, caratterizzata da linee pulite, nette, semplici. Ispirata alla concept Prophecy, la Hyundai IONIQ 6 appare scolpita aerodinamicamente.



“IONIQ 6 mostra un'emotiva convergenza tra funzionalità ed estetica”, afferma SangYup Lee, Executive Vice President and Head of Hyundai Design Center, che aggiunge: “Il distintivo design streamline è il risultato della cooperazione stretta tra ingegneri e designer, con un'attenzione quasi ossessiva al dettaglio e ponendo al centro i valori dei clienti. Abbiamo creato IONIQ 6 come ambiente accogliente pensato per le persone, capace di offrire a tutti uno spazio piacevole e personalizzato”.



Hyundai IONIQ 6 è una electrified streamliner che soddisfa le esigenze del cliente. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a 0,21, grazie al frontale basso, ai deflettori d'aria attivi nella parte anteriore, ai passaruota ridotti e ai sottili specchietti laterali digitali.



Troviamo, inoltre lo spoiler ispirato a un’ala ellittica con appendice aerodinamica, mentre la struttura posteriore richiama la coda di una barca.



La vettura integra più di 700 Parametric Pixel in diversi punti ed offre un abitacolo cocoon-shaped vvolgente e ricco di funzioni pratiche. I progettisti hanno allungato l'abitacolo per creare uno spazio ottimizzato per le gambe, aumentando il comfort dei passeggeri. La vettura risulta sostenibile per la scelta di alcuni materiali come una vernice a pigmenti ricavata da pneumatici fuori uso riciclati e una vernice a pigmenti di carbone di bambù per la carrozzeria. Anche gli interni sono rivestiti con materiali e colori sostenibili.