Hyundai Bayon: ecco il nuovo urban suv

Tempo di rivelazioni per il brand Hyundai, che svela dopo qualche anticopazione, il nuovo urban suv della gamma. Progettato per il mercato del Vecchio Continente, Hyundai Bayon arricchisce la famiglia collocandosi nel segmento B, affidandosi a doti come compattezza e agilità, ma anche spazi confortevoli e soluzioni tecnologiche di ultima generazione, tutti ingredienti che lo distinguono e lo rendono accessibile ad una vasta platea.

Il nome è ispirato alla località Bayonne, città dei Paesi Baschi Francesi, una delle destinazioni più affascinanti della zona.



“Con la crescita dell’apprezzamento dei suv in tutto il mondo, Hyundai ha accolto la richiesta di un modello in grado di essere guidato agilmente nelle città europee fornendo allo stesso tempo spazio sufficiente per soddisfare le esigenze dei clienti”, sono le parole di Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product di #Hyundai Motor Europe.



Con la new entry Bayon, Hyundai ha introdotto o aggiornato sette modelli in soli 12 mesi, che diventano venti contando tutti i tipi di carrozzeria e le varianti di powertrain, rendendo il 2020 un anno record per l'espansione della gamma.In dettaglio, Hyundai Bayon si presenta con proporzioni di impatto estetico abbinate a elementi grafici specifici.



Nella parte anteriore, l’ampia griglia frontale si apre verso il basso, mentre i gruppi ottici divisi in tre parti, combinati con le prese d'aria, creano un’architettura di luci unica. Una presa d’aria orizzontale e sottile si affianca alle luci di posizione diurne (DRL).



Il profilo laterale conferisce un aspetto cuneiforme e il montante C a forma di freccia regala un effetto dinamico. Hyundai Bayon è disponibile con cerchi in acciaio da 15 pollici o in lega da 16 o 17 pollici. Nove le tinte in catalogo, che include anche il nuovo Mangrove Green. Inoltre, diverse colorazioni sono abbinabili il tetto bicolore in Phantom Black.



Per quanto riguarda il powertrain, Hyundai Bayon assicura efficienza nei consumi e livelli di emissioni di CO2 competitivi grazie a una gamma di motori Kappa aggiornata. Il T-GDi è un motore turbo di piccole dimensioni con iniezione diretta, se abbinato all'esclusiva tecnologia mild hybrid a 48 volt (48V) di Hyundai e al cambio manuale intelligente (iMT), promette un risparmio di carburante ed efficienza ancora maggiori.



Hyundai Bayon dispone anche dell'esclusiva tecnologia Hyundai Continuously Variable Valve Duration (CVVD), che regola la durata dell'apertura e della chiusura delle valvole in base alle condizioni di guida. La tecnologia CVVD ottimizza le prestazioni del motore migliorando allo stesso tempo l'efficienza nei consumi.



Al vertice alla gamma troviamo il motore 1.0 T-GDi 48 V da 120 o 100 CV, che può essere abbinato al cambio manuale intelligente a 6 marce (6iMT) o al cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). La versione da 100 CV del 1.0 T-GDi è disponibile anche senza il 48V e può essere abbinata a un cambio manuale a 6 marce (6MT) o 7DCT. Il motore 1.0 T-GDi, con e senza 48V offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Infine, Hyundai Bayon è disponibile con un motore MPi da 1,2 litri con 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti.