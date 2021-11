Hyundai Seven Concept: primi dettagli

Mancano poche ore al reveal ufficiale previsto durante la conferenza stampa del Salone AutoMobility di Los Angeles, in programma il 17 novembre, ma Hyundai anticipa qualche dettaglio del Concept Seven; veicolo che anticipa, attraverso il suo linguaggio di stile e le innovazioni tecnologiche di cui è equipaggiato, il nuovo orientamento del costruttore nel segmento dei suv.



Hyundai Seven Concept rappresenta una nuova tipologia di suv. Più precisamente si tratta di un veicolo elettrico a batteria sviluppato su una nuova architettura interna, impostata sull’esperienza lounge e che andrà ad ampliare la famiglia Ioniq.



Le immagini mostrate in anteprima lasciano intendere la direzione del design, improntato sulla funzionalità, mentre l'architettura luminosa è definita dai Parametric Pixels. .



Gli interni mostrano un ambiente raffinato, premium, ma anche personalizzato e che si avvale di soluzioni sostenibili, offrendo una continuità con la rielaborazione degli spazi già presente in Ioniq 5.